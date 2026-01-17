Így sodorná háborúba az országot a Tisza Párt

Menczer Tamás, a Fidesz és KDNP kommunikációs igazgatója nyilvánosságra hozta Kéri László nyilatkozatát. A Tisza logója előtt ülve Kéri azt mondta: „Ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba”, és hozzátette, hogy hosszú háborúra készülnek.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója kiemelte: Kéri László nyilatkozata szerint Magyarország a Tiszával az ukránok oldalán háborúba sodródhat Kéri László és Petschnig Mária Zita (Forrás: Facebook)

Fotó: Facebook

„Kéri azt is bevallotta, hogy Magyar Péter akkor is beleviszi Magyarországot a háborúba, akkor is az ukránok mellé áll, ha a magyar emberek ezt nem akarják” – írta a kommunikációs igazgató.