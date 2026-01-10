Menczer Tamás is bejelentkezett a Fidesz tisztújító kongresszusáról – videó

Hírlevél
52 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Fidesz a biztos választás! – jelentette ki a Fidesz tisztújító kongresszusáról bejelentkezve Menczer Tamás. A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is.
Fidesz-kongresszustisztújító kongresszusMenczer Tamás

– Fidesz-kongresszus, egyre többen vagyunk. Már várom a kezdést – jelentkezett be a Fidesz tisztújító kongresszusról Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-videójában hangsúlyozta, a Fidesz a békét, a biztonságot és a családok támogatását jelenti. Hangoztatta, „a Fidesz a biztos választás!”

Menczer Tamás a Fidesz–kongresszuson (Fotó: Ladóczki Balázs)
Ahogy arra az Origo is felhívta már a figyelmet, a tisztújító kongresszust a budapesti Hungexpóban tartják, ahol a küldöttek várhatóan meghosszabbítják Orbán Viktor pártelnöki mandátumát és hivatalosan is megnevezik miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet. Az esemény egyben a 2026-os országgyűlési választásra készülő Fidesz–KDNP kampányindítója is lesz.

A Fidesz rendezvényén beszédet mond mások mellett:

  • Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 
  • Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes; 
  • Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója, 
  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, 
  • Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője 
  • Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője és
  • Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnökének beszéde a tervek szerint röviddel 15 óra után kezdődik. 

A kongresszuson várhatóan hivatalosan is megnevezik Orbán Viktort miniszterelnök-jelöltként, valamint bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is. Az eseményről az Origo élő, szöveges tudósításban számol be, amelyet ezen cikkben tud követni.

 

 

 

