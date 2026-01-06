Hírlevél
Rendkívüli

Drámai fordulat: Trump napokon belül megkaphatja a Nobel-békedíjat

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

Menczer Tamás

Menczer Tamás keményen odaszólt tiszás ellenfelének

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyíltan nekiment tiszás ellenfelének, Bujdosó Andreának. Menczer Tamás kikezdhetetlen számadatokkal, észérvekkel döntötte romba baloldali ellenfelének imázsát.
Menczer TamásTarr Zoltántisza pártiBudajenő

Menczer Tamás videójában Bujdosó Andrea Budajenőről szóló állításaira reagált, amelyben a tiszás politikus azt írta, 1 milliárd forintot hozna a falvaknak. Menczer ezzel szemben azt mondta, a körzetbe nem egy, hanem 2,5 milliárd forintot visz a korábbi 60 milliárd forint mellé, és Budajenőt külön is példaként hozta.

Menczer Tamás keményen odaszólt Tiszás ellenfelének. Forrás: Magyar Nemzet
Menczer Tamás számháborút indított

A politikus konkrét példákat is felsorolt Budajenőről, „a teljesség igénye nélkül”:

  • 400 millió forint: óvodaépítés
  • 45 millió forint: szaktanterem az iskolánál
  • 42 millió forint: Sport utca felújítása
  • 24,5 millió forint: közvilágítás korszerűsítése
  • 12 millió forint: játszótér a Templomvölgyben
  • 600 millió forint: a Telki út felújítása

Mindezek mellett hozzátette: csak Budajenőn több mint 1,1 milliárd forintnyi fejlesztésről beszélünk, és a sort még lehetne folytatni.

Vita a Partizánban? „Állok elébe.”

A videó végén Menczer jelezte: ha Bujdosó Andrea vitatkozni szeretne minderről, ő „áll elébe”. Azt is hozzátette: 

Van érvényes meghívásuk a Partizánba, ő ezt elfogadta, ott lehet tisztázni, ki tett többet Budajenőért és a körzet településeiért.”

 

 

