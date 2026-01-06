Menczer Tamás videójában Bujdosó Andrea Budajenőről szóló állításaira reagált, amelyben a tiszás politikus azt írta, 1 milliárd forintot hozna a falvaknak. Menczer ezzel szemben azt mondta, a körzetbe nem egy, hanem 2,5 milliárd forintot visz a korábbi 60 milliárd forint mellé, és Budajenőt külön is példaként hozta.

Menczer Tamás keményen odaszólt tiszás ellenfelének. Forrás: Magyar Nemzet

Menczer Tamás számháborút indított

A politikus konkrét példákat is felsorolt Budajenőről, „a teljesség igénye nélkül”:

400 millió forint: óvodaépítés

45 millió forint: szaktanterem az iskolánál

42 millió forint: Sport utca felújítása

24,5 millió forint: közvilágítás korszerűsítése

12 millió forint: játszótér a Templomvölgyben

600 millió forint: a Telki út felújítása

Mindezek mellett hozzátette: csak Budajenőn több mint 1,1 milliárd forintnyi fejlesztésről beszélünk, és a sort még lehetne folytatni.

Vita a Partizánban? „Állok elébe.”

A videó végén Menczer jelezte: ha Bujdosó Andrea vitatkozni szeretne minderről, ő „áll elébe”. Azt is hozzátette: