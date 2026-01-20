Újabb hatalmas tiszás bukta, Kéri László megint elkotyogta az igazságot – videó

Egy videó került nyilvánosságra, amelyben Kéri László az uniós források visszatartásának okairól beszél. A felvételre Menczer Tamás, a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója reagált közösségi oldalán, hangsúlyozva: a videón elhangzottak egybecsengenek azzal, amit a kormány régóta állít a brüsszeli nyomásgyakorlás valódi okairól.

Menczer Tamás Fotó: Vajda János Forrás: MTI

A videóban Kéri László arról beszél, hogy Brüsszel politikai feltételekhez köti az uniós pénzek kifizetését, és azokat az országokat, amelyek nem illeszkednek a központi irányvonalhoz, pénzügyi eszközökkel próbálja rákényszeríteni az engedelmességre. A megszólalás értelmezése szerint Magyarország esetében ez a nyomás elsősorban a háborúval kapcsolatos álláspont miatt erősödött fel.

Menczer Tamás a videó kapcsán azt írta:

Kéri László szavai lényegében elismerik, hogy Brüsszel nem jogi vagy technikai okokból tart vissza forrásokat, hanem azért, mert az Orbán-kormány nemet mondott a háborúra.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez magyarázza az elmúlt időszak politikai támadásait és zsarolási kísérleteit is.

Pénzért politikai irányváltás

Menczer Tamás reakciójában arra is kitért, hogy a videón elhangzott gondolatmenet szerinte azt mutatja: bizonyos ellenzéki erők készek lennének engedni a brüsszeli nyomásnak az uniós források reményében. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez egyben azt is jelentené, hogy Magyarország feladná eddigi békepárti álláspontját.

A politikus úgy értékelte:

a felvétel világos választóvonalat húz a jelenlegi kormány és azok között, akik Brüsszel elvárásaihoz igazítanák a magyar döntéseket.

A bejegyzés végén Menczer Tamás politikai kérdéssé egyszerűsítette a helyzetet: Magyarország vagy enged a brüsszeli nyomásnak, vagy megmarad a saját útján.