Menczer Tamás komoly figyelmeztetést küldött Brüsszellel kapcsolatban

A háborúval kapcsolatban az úgynevezett Hajlandók koalíciója nem azt jelenti, hogy ők hajlandók békét kötni. Dehogy! Éppen ellenkezőleg! Ők hajlandók folytatni a háborút és finanszírozni a háborút. Ebbe a koalícióba tartozik Brüsszel és ide tartoznak a háborúpárti európai politikusok is. Sőt, már hadikölcsönt is adtak Ukrajnának, 90 milliárd eurót – mondta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.
Nehogy félreértés legyen. A háborúval kapcsolatban az úgynevezett Hajlandók koalíciója nem azt jelenti, hogy ők hajlandók békét kötni. Dehogy! Éppen ellenkezőleg! – mondta Menczer Tamás a videójában. 

MENCZER TAMÁS
Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: 

Ők hajlandók folytatni a háborút és finanszírozni a háborút. Ebbe a koalícióba tartozik Brüsszel és ide tartoznak a háborúpárti európai politikusok is. Sőt, már hadikölcsönt is adtak Ukrajnának, 90 milliárd eurót. Csak akkor kapják vissza a pénzüket, ha legyőzik Oroszországot. És csak akkor győzik le Oroszországot, ha a pénz után katonákat is küldenek. Ez pedig a harmadik világháborút jelenti. Mindettől meg kell védenünk Magyarországot. És erre csak Orbán Viktor képes!”

– hangsúlyozta Menczer Tamás. 

