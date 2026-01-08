Menczer Tamás komoly figyelmeztetést küldött Brüsszellel kapcsolatban

Ők hajlandók folytatni a háborút és finanszírozni a háborút. Ebbe a koalícióba tartozik Brüsszel és ide tartoznak a háborúpárti európai politikusok is. Sőt, már hadikölcsönt is adtak Ukrajnának, 90 milliárd eurót. Csak akkor kapják vissza a pénzüket, ha legyőzik Oroszországot. És csak akkor győzik le Oroszországot, ha a pénz után katonákat is küldenek. Ez pedig a harmadik világháborút jelenti. Mindettől meg kell védenünk Magyarországot. És erre csak Orbán Viktor képes!”