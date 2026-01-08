Menczer Tamás velős üzenete: Melegszik a pite, Peti!

Hírlevél
A magyar emberek nem kérnek a háborúból, nem kérnek a bevándorlásból, nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, a Tisza-adóból, meg a többi borzalomból. Már látják a közvélemény-kutatók meg a Tisza berkein belül is, hogy jön a valóság, és felkapcsolja a lámpát, másképpen fogalmazva: melegszik a pite, Peti! – fejtette ki Menczer Tamás a Hír TV-nek.
Menczer TamásTisza PártFidesz-KDNPválasztásMagyar Péter

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy rövid Facebook-videóban elmondta, hogy a közvélemény-kutató cégek eddig is politikai munkát végeztek. „Az volt a feladatuk, hogy minden szavazót hazug adatokkal betereljenek a Tisza Párthoz. De közeledik a választás, most már kevesebb mint száz nap van hátra (...), és a valóság felkapcsolja a lámpát.”

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber react during a meeting with local press in a Budapest's hotel Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Péter Magyar (b), a Tisza párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy budapesti szállodában tartott sajtótájékoztatón, 2024. június 14-én (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Menczer Tamás: A magyarok nem kérnek a háborúból, sem a bevándorlásból

Menczer Tamás rávilágított: a magyar emberek nem kérnek a háborúból, nem kérnek a bevándorlásból, nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, a Tisza-adóból meg a többi borzalomból. 

Látják a közvélemény-kutatók meg a Tisza berkein belül is, hogy jön a valóság, felkapcsolja a lámpát, másképpen fogalmazva: melegszik a pite, Peti!”

Hozzátette, hogyha a tiszások nem akarnak teljes arcvesztést átélni április után, akkor kénytelenek lesznek az előrejelzéseiket, a véleményüket közelíteni a valósághoz.

Mi minden munkát elvégeztünk eddig is, el fogunk végezni a következő három hónapban is. Az országunkat meg fogjuk védeni, a választást pedig meg fogjuk nyerni” 

– szögezte le a kommunikációs vezető.

 

