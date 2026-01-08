Menczer Tamás velős üzenete: Melegszik a pite, Peti!

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy rövid Facebook-videóban elmondta, hogy a közvélemény-kutató cégek eddig is politikai munkát végeztek. „Az volt a feladatuk, hogy minden szavazót hazug adatokkal betereljenek a Tisza Párthoz. De közeledik a választás, most már kevesebb mint száz nap van hátra (...), és a valóság felkapcsolja a lámpát.”
Menczer Tamás: A magyarok nem kérnek a háborúból, sem a bevándorlásból
Menczer Tamás rávilágított: a magyar emberek nem kérnek a háborúból, nem kérnek a bevándorlásból, nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, a Tisza-adóból meg a többi borzalomból.
Látják a közvélemény-kutatók meg a Tisza berkein belül is, hogy jön a valóság, felkapcsolja a lámpát, másképpen fogalmazva: melegszik a pite, Peti!”
Hozzátette, hogyha a tiszások nem akarnak teljes arcvesztést átélni április után, akkor kénytelenek lesznek az előrejelzéseiket, a véleményüket közelíteni a valósághoz.
Mi minden munkát elvégeztünk eddig is, el fogunk végezni a következő három hónapban is. Az országunkat meg fogjuk védeni, a választást pedig meg fogjuk nyerni”
– szögezte le a kommunikációs vezető.