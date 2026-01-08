Menczer Tamás velős üzenete: Melegszik a pite, Peti!

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy rövid Facebook-videóban elmondta, hogy a közvélemény-kutató cégek eddig is politikai munkát végeztek. „Az volt a feladatuk, hogy minden szavazót hazug adatokkal betereljenek a Tisza Párthoz. De közeledik a választás, most már kevesebb mint száz nap van hátra (...), és a valóság felkapcsolja a lámpát.”

Péter Magyar (b), a Tisza párt elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy budapesti szállodában tartott sajtótájékoztatón, 2024. június 14-én (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Menczer Tamás: A magyarok nem kérnek a háborúból, sem a bevándorlásból

Menczer Tamás rávilágított: a magyar emberek nem kérnek a háborúból, nem kérnek a bevándorlásból, nem kérnek a tiszás megszorítócsomagból, a Tisza-adóból meg a többi borzalomból.

Látják a közvélemény-kutatók meg a Tisza berkein belül is, hogy jön a valóság, felkapcsolja a lámpát, másképpen fogalmazva: melegszik a pite, Peti!”

Hozzátette, hogyha a tiszások nem akarnak teljes arcvesztést átélni április után, akkor kénytelenek lesznek az előrejelzéseiket, a véleményüket közelíteni a valósághoz.

Mi minden munkát elvégeztünk eddig is, el fogunk végezni a következő három hónapban is. Az országunkat meg fogjuk védeni, a választást pedig meg fogjuk nyerni”

– szögezte le a kommunikációs vezető.