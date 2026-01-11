Hírlevél
Menczer Tamás: Melegszik a pite, Peti!

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Üzenet Magyar Péternek. A Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje felhívta az ellenzéki politikus figyelmét arra, hogy mi lesz a választások után. Menczer Tamás azt is elmondta, mi marad Magyar Péternek.
Végezetül engedjétek meg, hogy hadd üzenjek az én kedves kis barátomnak, Magyar Péternek. Élvezd ki a következő három hónapot, Peti! Nyilatkozz még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmid – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kongresszusán elmondott felszólalásából kivágott videórészletben.

Menczer Tamás, Fidesz–kongresszus, Fideszkongresszus, Fidesz-KDNP kanpányindító, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 10.
Menczer Tamás beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón
Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje felhívta az ellenzéki politikus figyelmét arra, hogy

Melegszik a pite, Peti."

Menczer Tamás szerint, ahogyan fogalmaz a helyzet az az, hogy

  • „április után nem lesz családod, már most sincs.
  • A szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna.
  • A sajtó támogatása meg fog szűnni.”
Fidesz-kongresszus: Nem akarunk mást, csak azok maradni, akik vagyunk

Menczer Tamás: Őket megtarthatod

„Egyedül a Tar marad neked, meg a ruszin. De azzal vigyázz, mert annak fegyvere van, de őket megtarthatod. Ez lesz április után a Tisza és Magyar Péter veresége után.”

A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, a hazánkat megvédjük, csak a Fidesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok!”

– zárta felszólalását a politikus.

 

