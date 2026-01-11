Menczer Tamás: Melegszik a pite, Peti!

Végezetül engedjétek meg, hogy hadd üzenjek az én kedves kis barátomnak, Magyar Péternek. Élvezd ki a következő három hónapot, Peti! Nyilatkozz még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmid – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kongresszusán elmondott felszólalásából kivágott videórészletben.
A Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje felhívta az ellenzéki politikus figyelmét arra, hogy
Melegszik a pite, Peti."
Menczer Tamás szerint, ahogyan fogalmaz a helyzet az az, hogy
- „április után nem lesz családod, már most sincs.
- A szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna.
- A sajtó támogatása meg fog szűnni.”
Menczer Tamás: Őket megtarthatod
„Egyedül a Tar marad neked, meg a ruszin. De azzal vigyázz, mert annak fegyvere van, de őket megtarthatod. Ez lesz április után a Tisza és Magyar Péter veresége után.”
A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, a hazánkat megvédjük, csak a Fidesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
– zárta felszólalását a politikus.