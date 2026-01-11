Menczer Tamás: Melegszik a pite, Peti!

Végezetül engedjétek meg, hogy hadd üzenjek az én kedves kis barátomnak, Magyar Péternek. Élvezd ki a következő három hónapot, Peti! Nyilatkozz még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmid – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kongresszusán elmondott felszólalásából kivágott videórészletben.

Menczer Tamás beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség kongresszusán a Hungexpón

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje felhívta az ellenzéki politikus figyelmét arra, hogy

Melegszik a pite, Peti."

Menczer Tamás szerint, ahogyan fogalmaz a helyzet az az, hogy