A mondat, ami miatt sokan felkapták a fejüket Miskolcon

A békecsúcsról jelenleg is aktív tárgyalások folynak – erről beszélt Gulyás Márton kérdésére Menczer Tamás a DPK legutóbbi gyűlésén Miskolcon. A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója szerint elsősorban az érintett felek, vagyis az Egyesült Államok és Oroszország között zajlanak az egyeztetések.
Mint fogalmazott, a híradások alapján azt látni, hogy az amerikaiak és az oroszok folyamatosan dolgoznak, Magyarország pedig jelezte: bármikor készen áll a részvételre. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ez a kérdés kiemelt jelentőségű, mert a háború folytatódása súlyos következményekkel járna.
A választás tétje a háború kérdése
Menczer Tamás szerint ha a háború folytatódik, és Donald Trump nem tudja megállítani, akkor egy Tisza Párt által vezetett kormány minden brüsszeli elvárást teljesítene. Állítása szerint ez magában foglalná azt is, hogy Magyarország nem maradna ki a konfliktusból.
A Fidesz kommunikációs igazgatója Kéri László korábbi kijelentéseire hivatkozott. Kéri egy, a napokban nyilvánosságra került felvételen arról beszélt, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén Magyarország belépne a háborúba, akkor is, ha ezt a választók nem támogatják.
Menczer Tamás úgy fogalmazott: Kéri László egy nagy Tisza-logó előtt ülve mondta el, hogy a Tisza Párt nem tudna és nem is akarna kimaradni a háborúból. Ezt a Fidesz politikusa a közelgő választás egyik legfontosabb tétjeként értékelte.
Háborúellenes gyűlés előtt hangzott el
A nyilatkozat a szombati háborúellenes gyűlés előtt hangzott el Miskolcon. Az eseményt a digitális polgári körök országjárásának részeként rendezték meg, amelynek csúcspontján Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt.
Menczer Tamás szerint a Fidesz álláspontja egyértelmű: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és minden politikai döntést ennek a célnak kell alárendelni. Úgy fogalmazott, ezért tartják magukat „a biztos választásnak”.