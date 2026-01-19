A mondat, ami miatt sokan felkapták a fejüket Miskolcon

A békecsúcsról jelenleg is aktív tárgyalások folynak – erről beszélt Gulyás Márton kérdésére Menczer Tamás a DPK legutóbbi gyűlésén Miskolcon. A Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója szerint elsősorban az érintett felek, vagyis az Egyesült Államok és Oroszország között zajlanak az egyeztetések.

Menczer Tamás Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mint fogalmazott, a híradások alapján azt látni, hogy az amerikaiak és az oroszok folyamatosan dolgoznak, Magyarország pedig jelezte: bármikor készen áll a részvételre. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ez a kérdés kiemelt jelentőségű, mert a háború folytatódása súlyos következményekkel járna.

A választás tétje a háború kérdése

Menczer Tamás szerint ha a háború folytatódik, és Donald Trump nem tudja megállítani, akkor egy Tisza Párt által vezetett kormány minden brüsszeli elvárást teljesítene. Állítása szerint ez magában foglalná azt is, hogy Magyarország nem maradna ki a konfliktusból.