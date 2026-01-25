Menczer Tamás nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet

Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy Németországban már soroznak, hogyha valaki ilyesmit szeretne, akkor válassza a Tisza Pártot meg a többi háborúpárti pártot.

Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

Ha nem akarsz az ukrán frontra menni és nem akarod, hogy besorozzanak, mert mondjuk félted az életedet, meg a biztonságodat meg a családod életét, akkor támogasd a Fideszt. Hogyha szeretnél gazdaságilag is előrelépni és az iskola után munkát vállalni, és nem akarsz adót fizetni, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt, mert 25 év alatt nem kell adót fizetni Magyarországon, ami egész Európában páratlan. Ha jön a Tisza Párt, akkor ez megszűnik.

És hogyha egyébként fontosak számodra a szüleid, a családod, a rokonaid, akkor nézd meg, hogy milyen családtámogatást kapnak a szüleid, nézd meg, milyen támogatást kapnak a nagyszüleid, és ha mindez fontos számodra, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt. És hogyha Magyarország fontos számodra, a hazád, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt! – hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.