magyarország

Menczer Tamás: Nyugati energiacégek érdekei jelennek meg a Tisza vezetésében

„Nyugati energiacégek érdekei jelennek meg a Tisza vezetésében” – mondja Facebook-videójában Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a párt energiapolitikája külföldi multikat szolgálna, ami ezerforintos benzinárhoz és többszörös rezsihez vezethetne, miközben a kormány a magyar érdek és az ellátásbiztonság mellett áll.
magyarországfidesz – kdnpmenczer tamás

„Nem véletlenül jönnek nyugati energiacégek vezető pozícióiból emberek a Tisza vezetésébe” – fogalmazott Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki szerint a Tisza Párt energiapolitikája nem a magyar érdekeket, hanem külföldi nagyvállalatok szempontjait tükrözi.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Forrás: KKM
Fotó: KKM

Menczer úgy vélte, Kapitány István és Orbán Anita esetében sem véletlen a háttér: mindketten nyugati energiacégeknél töltöttek be vezető pozíciókat, és szerinte politikai szerepvállalásuk során is ezeket az érdekeket képviselik. Állítása szerint ezért utasítják el az orosz energiahordozókat, miközben azt szorgalmazzák, hogy Magyarország azoktól a piaci szereplőktől vásároljon, amelyekhez korábban személyes és szakmai kötődésük volt.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: ez nem magyar nemzeti érdek, hanem „külföldi tőkés érdek, multik és energiacégek érdeke”, amelynek semmi köze nincs az ország ellátásbiztonságához. Úgy fogalmazott, gyakran elmondják: más egy céget vezetni, mint egy országot, és komoly problémát jelent, ha valaki politikusként is „a cégvezetői sapkát viseli”.

 

Menczer Tamás: A Tisza súlyos következményekkel járna a magyar családok számára

Menczer Tamás szerint az ilyen szemlélet súlyos következményekkel járna a magyar családok számára. Állítása szerint mindez ezer forintos benzinárat és akár háromszoros rezsiárakat eredményezne, vagyis közvetlenül rontaná az emberek mindennapi megélhetését.

Ezzel szemben a kormány energiapolitikáját a magyar érdek vezérli 

– hangsúlyozta. Mint mondta, Magyarország mindenhonnan vásárol energiát, ahonnan lehet, ahol van forrás és van szállítási útvonal. A cél az, hogy minél több irányból érkezzen energia az országba, mert ez garantálja az ellátásbiztonságot és a lehető legalacsonyabb árakat.

Menczer szerint ez a különbség világosan megmutatja, milyen eltérő jövőképek állnak egymással szemben. 

„Ők egészen mást csinálnak” 

– fogalmazott, hozzátéve: ez a kérdés is az asztalon lesz április 12-én, amikor a választók döntést hoznak az ország jövőjéről.

 

