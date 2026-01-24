Szánalmas provokációvá próbálkozott a Partizán - itt van Menczer Tamás válasza

A Fidesz kommunikációs igazgatója a beszélgetésről készült, közel fél órás felvételt közösségi oldalán osztotta meg. Menczer Tamás Gulyás Márton kérdéseire adott választ.

Menczer Tamás interjút ad Gulyás Mártonnak (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás helyretette a baloldali propagandistát

„Most pont azt mondta fel, amit Magyar Péter tegnap” – világosította fel Menczer Tamás Gulyás Mártont kérdésére reagálva a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Kaposváron. Gulyás ugyanis ugyanazt a szöveget szajkózta, mint Magyar Péter.

A Partizán műsorvezetője a januári rezsistop kapcsán arról beszélt, hogy az intézkedés szerinte már nem alkalmazható, mert az elmúlt időszakban sokan fűtetlen vagy alulfűtött lakásokban vészelték át a hideg heteket.

Menczer Tamás ezzel szemben hangsúlyozta:

a magyar kormány megvédi az embereket a költségnövekményektől, és ezt helyes döntésnek tartja. Szerinte a Tisza Párt ezzel szemben nem védené meg a családokat, hanem elvágná az orosz földgázt, és eltörölné a rezsicsökkentést.

Mi megvédjük az embereket a költségnövekménytől. A Tisza elvágná az orosz földgázt, és még enyhébb időjárás esetén is sokszorosára emelné a számlákat, mert szerintük a rezsicsökkentés humbug”

– fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Menczer Tamás felidézte Bódis Kriszta korábbi kijelentését is, aki szerint ha valaki valamiért többet fizet, az akár jó dolog is lehet. A kommunikációs igazgató szerint ez jól mutatja a Tisza Párt gondolkodását.

Ezek az emberek nem megvédenék a magyar családokat, hanem olyan terheket raknának rájuk, amelybe a társadalom belerokkanna. Mi viszont megvédjük a magyar embereket”

– szögezte le.

Gulyás Márton ezután azt állította, nem emlékszik arra, hogy Kapitány István vagy Magyar Péter a rezsicsökkentés eltörléséről beszélt volna. Menczer Tamás azonban emlékeztette: a Tisza Párt elnöke szó szerint úgy fogalmazott, hogy „a rezsicsökkentés egy humbug”.