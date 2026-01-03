Menczer Tamás: Szép új világ?

Bécsben az újszülöttek 40 százaléka nem osztrák állampolgár – hívta fel a figyelmet legújabb bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás megdöbbentő számokat közölt Bécsről

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség



Az iskolákban a muszlim diákok aránya 41 százalék.



A Tisza szerint ez „gumicsont”, álprobléma.



Pedig ez a valóság.

Ők Weber parancsára beengednék a bevándorlókat.

Ezzel szemben Orbán Viktor válasza ez: sem délről, sem Brüsszelen keresztül nem jöhet be senki!