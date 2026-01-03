Hírlevél
Menczer Tamás: Szép új világ?

Nem várt következményekre hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Bécsben ugyanis nem épp kedvező a tendencia, és ez a migrációnak köszönhető.
Bécsben az újszülöttek 40 százaléka nem osztrák állampolgár – hívta fel a figyelmet legújabb bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Pilisszántó, 2025. december 4.Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én.MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás megdöbbentő számokat közölt Bécsről
Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség


Az iskolákban a muszlim diákok aránya 41 százalék.
 

A Tisza szerint ez „gumicsont”, álprobléma.


Pedig ez a valóság.
Ők Weber parancsára beengednék a bevándorlókat.
Ezzel szemben Orbán Viktor válasza ez: sem délről, sem Brüsszelen keresztül nem jöhet be senki!

 

