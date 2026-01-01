Menczer Tamás szerint a Tisza Párt megszorításait a saját embereik leplezték le

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy videós Facebook-bejegyzésében idézte fel azt a Gulyás Mártonnal folytatott korábbi interjúját, amelyben a Tisza Párt által tervezett megszorítócsomagról vitáztak.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az idő őt igazolta a Tisza Párt megszorítócsomagjával összefüggésben. Menczer Tamás szerint ugyanis az történt, hogy míg a Tisza Párt tagadta az adóemeléseket és a nyugdíjak megadóztatását, közben a saját politikusaik és szakértőik viszont nyíltan beszéltek ezekről. Fotó: Kovács Attila / MTI

Menczer Tamás szerint a megszorításokra vonatkozó terveiket a Tisza Párt szereplői már elismerték a saját nyilatkozataikban

A vita középpontjában az állt, hogy a Fidesz miért vádolta a Tisza Pártot adóemelési és nyugdíjakat érintő tervekkel, miközben a párt vezetői ezt következetesen tagadták.

Az interjúban Gulyás Márton úgy fogalmazott:

Kampányt folytatnak, amelyben módszeresen olyan politikai követelésekkel vádolják őket, amelyeket egyikét sem vállalta fel a Tisza Párt. Nem tervezik megemelni az adókat, nem tervezik megadóztatni a nyugdíjakat. A Tisza politikusai ezeket a vádakat rendre cáfolják.”

Menczer Tamás azonban vitatta ezt az állítást.

Azért, mert amit ön mond, az nem igaz. A választás után mindent lehet”

- idézte fel, hogy Tarr Zoltán, a Tisza egyik vezető politikusa közvetlenül azután beszélt így a személyi jövedelemadó megemeléséről és az úgynevezett Tisza-adóról, hogy a párt nyilvánosan tagadta az ilyen tervek létezését.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azóta további részletek is napvilágot láttak. Mostanra már szó esett a társasági adó emeléséről, az áfacsökkentés elutasításáról, valamint a nyugdíjak megadóztatásáról is.

Ezt ők maguk mondták el, a politikusaik, élén az alelnökkel, és a szakértők”

- hangsúlyozta Menczer Tamás aki azt is elmondta, hogy szerinte a Tisza Párt legnagyobb problémája a saját belső kommunikációja.

Egy baja van. Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkotyintják az igazságot”

- fogalmazott a fideszes politikus.