Menczer Tamás

Menczer Tamás szerint Lázár János mondata a cigányok melletti kiállás volt, nem támadás

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A Digitális Polgári Körök hatvani háborúellenes gyűlése előtt adott interjút a Fidesz kommunikációs igazgatója Gulyás Balázsnak, a balliberális Gulyáságyú Média újságírójának. Az interjúban Menczer Tamás részletesen reagált a Lázár János korábbi kijelentése körül a balliberális oldal által szándékosan gerjesztett feszültségkeltésre.
Lázár János

A közösségi oldalán is közzé tett interjújában Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy számára kezdettől világos volt, hogy Lázár János mit akart mondani, még ha ezt túlzottan nyers formában is tette.

Menczer Tamás szerint a Fidesz–KDNP kormány az, amelytől a cigányság valódi támogatásra számíthat
 Fotó: Vajda János / MTI 

Menczer Tamás szerint a Fidesz–KDNP kormány az, amelytől a cigányság valódi támogatásra számíthat
 

A fideszes politikus szerint a kijelentés lényege az volt, hogy a Fidesz–KDNP kormány az, amelytől a cigányság valódi támogatásra számíthat: munkára, előrelépésre és integrációra, míg az ellenfél részéről inkább elvételre lehetne számítani. A politikus emlékeztetett arra is, hogy Lázár János bocsánatot kért a megfogalmazásért, mert az sértő lehetett egyesek számára.

Az interjúban Menczer Tamás saját példát is hozott választókörzetéből, ahol cigány családokkal régóta együttműködésben dolgoznak, és konkrét fejlesztések is megvalósultak. Kiemelte, hogy a cigány–magyar együttműködés nem most kezdődött, hiszen már a 2010-es évek elején indult közfoglalkoztatási programok elsősorban azoknak segítettek, akik nem találtak munkát.

Arra a felvetésre, hogy mára jóval kevesebben vannak a közmunkában, Menczer Tamás egyértelmű választ adott:

Ez azért van, mert sokan időközben átléptek az elsődleges munkaerőpiacra."

Majd hozzátette:

Ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben, és munkaerőhiány van, vagyis aki akar, az tud dolgozni.”

A politikus visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint a romák háttérbe szorulnának az olcsó külföldi munkaerő miatt, hangsúlyozva, hogy a külföldi munkavállalókat csak ott lehet alkalmazni, ahol bizonyíthatóan nincs megfelelő magyar munkaerő.

 

