Menczer Tamás szerint Lázár János mondata a cigányok melletti kiállás volt, nem támadás

A közösségi oldalán is közzé tett interjújában Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy számára kezdettől világos volt, hogy Lázár János mit akart mondani, még ha ezt túlzottan nyers formában is tette.

A Digitális Polgári Körök hatvani háborúellenes gyűlése előtt adott interjút a Fidesz kommunikációs igazgatója Gulyás Balázsnak, a balliberális Gulyáságyú Média újságírójának. Az interjúban Menczer Tamás részletesen reagált a Lázár János korábbi kijelentése körül a balliberális oldal által szándékosan gerjesztett feszültségkeltésre.Fotó: Vajda János / MTI

Menczer Tamás szerint a Fidesz–KDNP kormány az, amelytől a cigányság valódi támogatásra számíthat



A fideszes politikus szerint a kijelentés lényege az volt, hogy a Fidesz–KDNP kormány az, amelytől a cigányság valódi támogatásra számíthat: munkára, előrelépésre és integrációra, míg az ellenfél részéről inkább elvételre lehetne számítani. A politikus emlékeztetett arra is, hogy Lázár János bocsánatot kért a megfogalmazásért, mert az sértő lehetett egyesek számára.

Az interjúban Menczer Tamás saját példát is hozott választókörzetéből, ahol cigány családokkal régóta együttműködésben dolgoznak, és konkrét fejlesztések is megvalósultak. Kiemelte, hogy a cigány–magyar együttműködés nem most kezdődött, hiszen már a 2010-es évek elején indult közfoglalkoztatási programok elsősorban azoknak segítettek, akik nem találtak munkát.

Arra a felvetésre, hogy mára jóval kevesebben vannak a közmunkában, Menczer Tamás egyértelmű választ adott:

Ez azért van, mert sokan időközben átléptek az elsődleges munkaerőpiacra."

Majd hozzátette:

Ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben, és munkaerőhiány van, vagyis aki akar, az tud dolgozni.”

A politikus visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint a romák háttérbe szorulnának az olcsó külföldi munkaerő miatt, hangsúlyozva, hogy a külföldi munkavállalókat csak ott lehet alkalmazni, ahol bizonyíthatóan nincs megfelelő magyar munkaerő.