Újabb lebukás a Tiszánál: az egyik kulcsjelölt nyíltan a bevándorlás mellé állt

Videót tett közzé közösségi oldalán Menczer Tamás, amelyben ellenfele, a Budakörnyékén induló Bujdosó Andrea korábbi megszólalását idézi fel.
Az elfogadás, a sokszínűség, a befogadás iránti elkötelezettségem abszolút megerősödött”
– hangzik el a bejátszásban. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint egyértelműen megmutatja, milyen álláspontot képvisel a Tisza Párt a bevándorlás kérdésében a választási kampányban.
Újabb nap, újabb lebukás”
– kommentálta az elszólást.
Ez a Tisza álláspontja
Menczer Tamás szerint a felvétel nem kiragadott mondat, hanem politikai állásfoglalás. Úgy fogalmazott: a „vak is látja”, hogy ellenfele és a Tisza Párt a bevándorlást támogató narratívát képviseli, miközben a kormánypártok következetesen elutasítják az illegális migrációt. A politikus szerint a választás tétje világos: migrációpárti politika vagy határozott fellépés. „Fidesz – a biztos választás” – zárta bejegyzését, hangsúlyozva, hogy a kampányban egyre több hasonló ügy fog napvilágra kerülni.