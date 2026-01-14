Újabb lebukás a Tiszánál: az egyik kulcsjelölt nyíltan a bevándorlás mellé állt

Hírlevél
Újabb videó került elő a Tisza Párt egyik kulcsszereplőjéről, amely nem hagy sok teret a magyarázkodásnak. Menczer Tamás szerint világos lett, mit képvisel a Tisza a migráció kérdésében.
Videót tett közzé közösségi oldalán Menczer Tamás, amelyben ellenfele, a Budakörnyékén induló Bujdosó Andrea korábbi megszólalását idézi fel. 

Menczer Tamás
Itt van feketén-fehéren: Menczer Tamás megmutatta az árulkodó felvételt Bujdosó Andreáról (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

Az elfogadás, a sokszínűség, a befogadás iránti elkötelezettségem abszolút megerősödött”

– hangzik el a bejátszásban. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint egyértelműen megmutatja, milyen álláspontot képvisel a Tisza Párt a bevándorlás kérdésében a választási kampányban.

Újabb nap, újabb lebukás”

– kommentálta az elszólást.

Migrációs paktum, háborús politika, ukrán EU-tagság támogatása – így küzdött a Tisza Párt a magyar érdekek ellen Brüsszelben

Ez a Tisza álláspontja

Menczer Tamás szerint a felvétel nem kiragadott mondat, hanem politikai állásfoglalás. Úgy fogalmazott: a „vak is látja”, hogy ellenfele és a Tisza Párt a bevándorlást támogató narratívát képviseli, miközben a kormánypártok következetesen elutasítják az illegális migrációt. A politikus szerint a választás tétje világos: migrációpárti politika vagy határozott fellépés. „Fidesz – a biztos választás” – zárta bejegyzését, hangsúlyozva, hogy a kampányban egyre több hasonló ügy fog napvilágra kerülni.

