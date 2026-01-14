Újabb lebukás a Tiszánál: az egyik kulcsjelölt nyíltan a bevándorlás mellé állt

Ez a Tisza álláspontja

Menczer Tamás szerint a felvétel nem kiragadott mondat, hanem politikai állásfoglalás. Úgy fogalmazott: a „vak is látja”, hogy ellenfele és a Tisza Párt a bevándorlást támogató narratívát képviseli, miközben a kormánypártok következetesen elutasítják az illegális migrációt. A politikus szerint a választás tétje világos: migrációpárti politika vagy határozott fellépés. „Fidesz – a biztos választás” – zárta bejegyzését, hangsúlyozva, hogy a kampányban egyre több hasonló ügy fog napvilágra kerülni.