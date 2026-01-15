Menczer Tamás úgy helyre tette a Tisza jelöltjét, hogy a fal adta a másikat

„Köszöntöm tiszás ellenfelemet, Bujdosó Andreát, sajnos csak így a Facebookon keresztül, mert ő a vitát nem vállalja” – ezzel a mondattal indította bejegyzését Menczer Tamás, aki nyilvánosan reagált a Pilisszentivánt érintő fejlesztésekről szóló ellenzéki felvetésekre.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra emlékeztetett: Bujdosó Andrea a településen tett látogatása után azt írta, hogy a Klapka utcát és a játszóteret fel kell újítani.

Menczer Tamás szerint azonban ezek a munkálatok már eldöntött ügyek.

Mint fogalmazott, nemcsak a Klapka utcát és a játszóteret, hanem az Izabella utca járdáját is felújítják, a beruházások fedezetét pedig a kormány biztosítja. Hozzátette: mindezt már november 13-án bejelentette, a részleteket és a vonatkozó dokumentumokat pedig a közösségi oldalán, kommentben tette közzé.

Menczer Tamás: 500 millió forint érkezett Pilisszentivánra

A kormánypárti politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években mintegy 500 millió forint érkezett Pilisszentivánra, amelyet különböző fejlesztésekre fordítottak. Megjegyezte: véleménye szerint ellenfele nem ismeri a körzetet, és úgy jár benne, „mint egy előkelő idegen”.

Menczer Tamás bejegyzése végén nyílt vitára hívta ki Bujdosó Andreát. Javaslata szerint a Partizán műsorában kellene megvitatniuk, ki tud többet tenni a Budakörnyékén élőkért. A megszólalás világossá teszi: a helyi fejlesztések ügye politikai vitává vált, amelyben a kormánypárti oldal szerint a konkrét eredmények és a biztosított források számítanak.