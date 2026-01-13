Hírlevél
Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

A NATO főtitkára most robbantotta ki a harmadik világháborút?

Az ukrán nagykövet hazudik és támadja Magyarországot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A magyar kormány az egyetlen, amely kezdettől kiáll a tárgyalás és a béke mellett. Magyarország energiabiztonságát mindig meg fogjuk védeni, ha tetszik az ukrán nagykövetnek, ha nem – mondta Menczer Tamás Facebook-videóbejegyzésében kedden.
menczer tamásukrajnamagyarországsándor fegyírbéke

Az ukrán nagykövet, Sándor Fegyir megint hazudik és támadja Magyarországot. Ezt nyilatkozta a HVG-nek: „A diplomácia mostani szintje, hogy akik panaszkodnak amiatt, hogy Ukrajna lövi a Barátság kőolajvezetéket, egy szót sem szólnak azért, hogy az oroszok folyamatosan gyilkolják az ukrán gyerekeket” – írta Menczer Tamás Facebook-oldalán kedden.

20251115 Győr A digitális polgári körök DPK által szervezett első háborúellenes gyűlés fotó: Mirkó István MI Magyar Nemzet képen: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Menczer Tamás
Fotó: Mirkó István 

Menczer Tamás az ukrán nagykövet állításával ellentétben közölte:

A magyar kormány az egyetlen, amely kezdettől kiáll a tárgyalás és a béke mellett, mert csak a béke ment életet.”

Menczer Tamás: Ezért is a Fidesz a biztos a választás

A politikus azt is hozzátette, Magyarország energiabiztonságát mindig meg fogják védeni, ha tetszik az ukrán nagykövetnek, ha nem. Elmondta, hogy amikor Zelenszkij bombázza a Barátság vezetéket,

akkor nem az oroszoknak árt, hanem nekünk, magyaroknak, és mi nem akarunk ezer forintot fizetni egy liter benzinért és háromszoros árat a rezsiért Ukrajna miatt.

Menczer leszögezte: a Tisza Párt ukrán párti, a magyar kormány viszont magyar párti.

Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet:

Ezért is a Fidesz a biztos választás.”

 

