Menczer Tamás üzent a fiataloknak: ezért kell elmenni szavazni! 

Egy tanár a miskolci háborúellenes gyűlésen azt kérdezte Menczer Tamástól, hogy mit üzen azoknak a fiataloknak, akik nem akarnak elmenni szavazni.

Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója ezt üzente a fiataloknak:

Döntsék el, hogy mit akarnak az életükkel. Ugyanis ahogyan Orbán Viktor is elmondta, itt háborúról és békéről van szó, besorozzák a fiatalokat, Európa-szerte ezt láthatjuk. És a Tisza Párt szakértője elmondta, most már itt van a friss Kéri László idézet, hogy ők nem akarnak és nem is tudnának, egy Tisza-kormány kimaradni a háborúból. Ezt elmondta Kéri, hogy követik a háborúpártiakat.

Tehát, hogyha valaki nem akar elmenni Ukrajnába, az ukrán frontra, nem akar ott harcolni és meghalni, nem akarja azt, amit a háborúpárti ukrán és európai katonák mondanak, hogy nekünk is áldozatot kell hoznunk, magyarul el kell menni harcolni és meghalni. Ha ezt nem akarják a magyar fiatalok, akkor válasszák Orbán Viktort és a Fideszt, a biztos választást!

– hangsúlyozta Menczer Tamás.