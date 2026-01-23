Menczer Tamás olyan videót osztott meg, amit mindenkinek látnia kell!

Hírlevél
Zelenszkij egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon. Ezért szállt be a kampányba, ezért segíti a Tiszát, ezért támadja Orbán Viktort – figyelmeztet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás közösségi oldalán felidézi Volodimir Zelenszkij davosi kirohanását, amelyben „minden Viktor”-t azzal vádol, hogy kiárusítja Európa érdekeit Moszkvának.

Menczer Tamás szerint Zelenszkij egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon.
Menczer Tamás szerint Zelenszkij egy ukránbarát bábkormányt akar Magyarországon (Fotó: AFP)

Menczer Tamás szerint ez egyértelmű kiállás az ukrán elnök részéről a háborúpárti Tisza mellett, és azért támadja Orbán Viktort, mert ő nemet mond a háborúra, és nem akarja a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni.

A kommunikációs igazgató megjegyzi, Zelenszkij azon kijelentésére, mely szerint „mi Európa pénzén élünk”, hogy:

Jó lesz, ha Zelenszkij elnök is felfogja: nem mi élünk mások pénzéből, hanem az ukránok. Mi minden humanitárius és energetikai segítséget megadtunk és megadunk. Több tiszteletet a magyaroknak!”

Menczer Tamás kijelenti, hogy egyértelműen látszik Zelenszkij szándéka, mivel ő egy ukránbarát bábkormányt szeretne Magyarországon látni, és ezért szállt be a választási kampányba.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Orbán Viktor miniszterelnök is megjegyezte, hogy Zelenszkij nem először tesz ilyet.

Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk! Magyarország az első!”

– zárta gondolatait Menczer Tamás.

