Magyar Péter főnöke kifejezetten azt kérte, léptessék életbe a Mercosur-egyezményt

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt: A Tisza Párt annak a pártcsaládnak a tagja, amely a Mercosur-egyezmény legnagyobb támogatója Brüsszelben.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy Magyar Péter főnöke, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber kifejezetten azt kérte, hogy a szavazás ellenére is léptessék életbe a megállapodást. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy a gazdák tiltakozása ellenére az Európai Néppárt tagjai szavazták meg a legnagyobb arányban a Mercosur-egyezmény aláírását. Szerinte ez világosan mutatja, kik állnak Brüsszelben a megállapodás mögött.
A miniszter kitért arra, hogy a magyar baloldal, köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció fontos kérdésekben nem képes nemet mondani Brüsszelnek. Elvi elkötelezettséget vállaltak az ukrajnai háború támogatása mellett, miközben – fogalmazott – támogatást, védelmet, sőt sokan még büntetlenséget is Brüsszelből kapnak.
Szuverén magyar politikára csak a jelenlegi nemzeti kormánytól számíthatunk
– jelentette ki Gulyás Gergely.