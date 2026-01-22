Hírlevél
29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Brüsszelben leszavazták a Mercosur-egyezmény aláírását, így a Tisza Párt szerint okafogyottá vált az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítvány. Az EU–Mercosur-megállapodás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti átfogó szabadkereskedelmi egyezmény.
Gulyás GergelyTiszaMagyar Péter

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt: A Tisza Párt annak a pártcsaládnak a tagja, amely a Mercosur-egyezmény legnagyobb támogatója Brüsszelben. 

Gulyás Gergely, Mercosur
Gulyás Gergely: Magyar Péter főnöke kifejezetten azt kérte, léptessék életbe a Mercosur-egyezményt
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy Magyar Péter főnöke, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber kifejezetten azt kérte, hogy a szavazás ellenére is léptessék életbe a megállapodást. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy a gazdák tiltakozása ellenére az Európai Néppárt tagjai szavazták meg a legnagyobb arányban a Mercosur-egyezmény aláírását. Szerinte ez világosan mutatja, kik állnak Brüsszelben a megállapodás mögött.

Gulyás Gergely: Magyarország nem akarja Ukrajnát finanszírozni, ezért indul a nemzeti petíció

A miniszter kitért arra, hogy a magyar baloldal, köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció fontos kérdésekben nem képes nemet mondani Brüsszelnek. Elvi elkötelezettséget vállaltak az ukrajnai háború támogatása mellett, miközben – fogalmazott – támogatást, védelmet, sőt sokan még büntetlenséget is Brüsszelből kapnak.

Szuverén magyar politikára csak a jelenlegi nemzeti kormánytól számíthatunk

– jelentette ki Gulyás Gergely.

