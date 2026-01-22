A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely arról beszélt: A Tisza Párt annak a pártcsaládnak a tagja, amely a Mercosur-egyezmény legnagyobb támogatója Brüsszelben.

Gulyás Gergely: Magyar Péter főnöke kifejezetten azt kérte, léptessék életbe a Mercosur-egyezményt

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy Magyar Péter főnöke, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber kifejezetten azt kérte, hogy a szavazás ellenére is léptessék életbe a megállapodást. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy a gazdák tiltakozása ellenére az Európai Néppárt tagjai szavazták meg a legnagyobb arányban a Mercosur-egyezmény aláírását. Szerinte ez világosan mutatja, kik állnak Brüsszelben a megállapodás mögött.