Ezzel a trükkel léptetné életbe Brüsszel az EP által elkaszált Mercosur-megállapodást

Brüsszel az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is alkalmaznia akarja a Mercosur- szabadkereskedelmi megállapodást. Ezt jelzi, hogy az Európai Bizottság fontolóra veszi a Mercosur ideiglenes bevezetését az Európai Parlament döntése ellenére – írja német Welt.
Ursula von der LeyenMercosurEurópai Bizottság

Az előzetes tervek szerint elég lenne, ha legalább egy Mercosur-ország ratifikálná a szerződést, és a megállapodást ezzel ideiglenesen alkalmazni is lehetne. A Welt most ennek kapcsán arról írt, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint az EU „egyértelmű érdeke”, hogy az alku minél előbb életbe lépjen. Az Európai Parlament ugyanakkor elhalasztotta a megállapodás ratifikálását, és jogi véleményt kért az Európai Bíróságtól, ami hónapokra megakaszthatja a folyamatot. A Bizottság ezért most jogi kiskapukat keres, hogy parlamenti jóváhagyás nélkül is életbe léptesse a megállapodást.

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 20: President of the EU Commission Ursula von der Leyen attends the World Economic Forum (WEF) Annual Meeting in Davos, Switzerland on January 20, 2026. Harun Ozalp / Anadolu (Photo by Harun Ozalp / Anadolu via AFP)
Az Európai Bizottság fontolóra veszi a Mercosur ideiglenes bevezetését az Európai Parlament döntése ellenére Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Vita a Mercosur körül

Mint ismert, a megállapodás célja az EU és a Mercosur-országok közötti vámok eltörlése. Ez többek között az argentin marhahúst és a német autókat érintené. A megállapodás bevezetése a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre. Több mint 700 millió fogyasztó profitálhatna az alacsonyabb árakból.

Ugyanakkor az egyezmény eddigi is heves vitákat váltott ki a közvéleményben, főként az európai mezőgazdaságra gyakorolt hatásai miatt, miközben Brüsszel geopolitikai és gazdasági okokból erőltetné annak elfogadását.

 

