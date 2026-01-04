Hírlevél
„Tudják, mi a dolguk!" – Zelenszkij nevetve üzent Trumpnak

keleti pályaudvar

Vitályos Eszter üzenet a Z generációnak – videó

A 2015-ös migrációs káosz képeivel üzent a fiataloknak Vitályos Eszter kormányszóvivő. Szerinte a kérdés ma sem bonyolult: vagy megvédjük Magyarországot, vagy újra átéljük a Keleti pályaudvarnál látott jeleneteket.
Egyértelmű üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán Vitályos Eszter: Magyarország nem lehet és nem is lesz illegális migránsok célállomása. A kormányszóvivő a Z generációhoz fordulva idézte fel a 2015-ös állapotokat, amikor a migrációs hullám gyakorlatilag letarolta a Keleti pályaudvar környékét – még azelőtt, hogy a kormány lezárta volna a határokat.

migráció
A 2015-ös migrációs káosz képeivel üzent a fiataloknak Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: Balog Zoltán / MTI)

Migrációs káosz vagy biztonság – nincs harmadik út

Vitályos Eszter szerint a döntés ma is világos, különösen annak fényében, ami Brüsszelben történik. Az Európai Parlamentben a baloldali pártok – köztük a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt – következetesen támogatják a migrációt. Ennek egyik példája Dávid Dóra megszólalása is volt, aki szerint „ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.

A kormányszóvivő így zárta gondolatait: 

Szerintem a magatoktól is tudjátok a választ, hogy ki az, akinek van képessége és szándéka arra, hogy megvédje Magyarországot az ilyen és hasonló helyzetektől, ez a Fidesz-KDNP kormány.”

