Vitályos Eszter üzenet a Z generációnak – videó

Egyértelmű üzenetet fogalmazott meg közösségi oldalán Vitályos Eszter: Magyarország nem lehet és nem is lesz illegális migránsok célállomása. A kormányszóvivő a Z generációhoz fordulva idézte fel a 2015-ös állapotokat, amikor a migrációs hullám gyakorlatilag letarolta a Keleti pályaudvar környékét – még azelőtt, hogy a kormány lezárta volna a határokat.

A 2015-ös migrációs káosz képeivel üzent a fiataloknak Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: Balog Zoltán / MTI)

Migrációs káosz vagy biztonság – nincs harmadik út

Vitályos Eszter szerint a döntés ma is világos, különösen annak fényében, ami Brüsszelben történik. Az Európai Parlamentben a baloldali pártok – köztük a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt – következetesen támogatják a migrációt. Ennek egyik példája Dávid Dóra megszólalása is volt, aki szerint „ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.