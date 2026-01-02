Hírlevél
dömötör csaba

Dömötör Csaba: 2026-ban sem kérünk a migrációs paktumból

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Fidesz Európai parlamenti képviselője szerint a brüsszeli elit továbbra sem adta fel az illegális bevándorlók Magyarországra telepítésének gondolatát.
dömötör csabanémetországfranciaországeurópai parlamentmigrációs paktum

– Németországban 430 embert tartóztattak le szilveszterkor különböző erőszakos cselekedetek miatt. Jellemzően bevándorló hátterű emberekről van szó. A belügyi szóvivő szerint pozitívum, hogy sikerült megakadályozni, hogy súlyosabb legyen a helyzet – írta Facebook oldalán Dömötör Csaba.

Onlookers film a police vehicle burning as a demonstration outside a hotel housing asylum seekers turns violent in Saggart, south-west of Dublin in Ireland on October 21, 2025. Police in riot gear clashed with at least 500 protesters in Dublin on Tuesday outside an asylum seeker hotel, following allegations that a 10-year-old girl was sexually assaulted. (Photo by Peter MURPHY / AFP)
Fotó: PETER MURPHY / AFP

A politikus kiemelte, 

Franciaországban is több mint 500 embert tartóztattak le, miközben 1173 autót gyújtottak fel. S hogy mi erre a megoldás? Az Európai Parlament néppárti-baloldali többsége szerint a Migrációs Paktum.

Dömötör Csaba szerint ez a kötelező szétosztást jelenti, ami ugyan nem oldana meg semmit, viszont minden európai országban szétterítené ezeket a válságtüneteket.

 

