Dömötör Csaba: 2026-ban sem kérünk a migrációs paktumból

– Németországban 430 embert tartóztattak le szilveszterkor különböző erőszakos cselekedetek miatt. Jellemzően bevándorló hátterű emberekről van szó. A belügyi szóvivő szerint pozitívum, hogy sikerült megakadályozni, hogy súlyosabb legyen a helyzet – írta Facebook oldalán Dömötör Csaba.

Fotó: PETER MURPHY / AFP

A politikus kiemelte,

Franciaországban is több mint 500 embert tartóztattak le, miközben 1173 autót gyújtottak fel. S hogy mi erre a megoldás? Az Európai Parlament néppárti-baloldali többsége szerint a Migrációs Paktum.

Dömötör Csaba szerint ez a kötelező szétosztást jelenti, ami ugyan nem oldana meg semmit, viszont minden európai országban szétterítené ezeket a válságtüneteket.