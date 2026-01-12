Hírlevél
Hiába tagadják, a migrációt támogatja a Tisza

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Vajon mit támogatott Brüsszelben a Tisza Párt, hogy 25 millió euró menjen a külső határvédelemre, vagy 25 millió euró menjen inkább a migránsokra. Persze, hogy a migrációs paktum költségvetését támogatták. Mutatjuk Rétvári Bence leleplező videóját!
Tisza PártMagyar Péter politikájaTarr ZoltánMagyar Péterékmigrációpártitisza pártiRétvári BenceMagyar Pétermigráció

Semmi különös, csak Magyar Péter megint hazudott és megint lebukott! – mondta Rétvári Bence a videójában.

Hiába tagadják, a migrációt támogatja a Tisza Párt (Fotó: MTI)
Az államtitkár kifejtette:

Vajon mit támogatott Brüsszelben a Tisza Párt, hogy 25 millió euró menjen a külső határvédelemre, vagy 25 millió euró menjen inkább a migránsokra. Persze, hogy a migrációs paktum költségvetését támogatták.

Kulja, Lakos, Gerzsenyi, Dávid, Kollár és Tarr is, azaz a teljes Tisza párti frakció, de akkor is megnyomták az igen gombot, amikor a magyar déli határkerítést kellett elítélni. Vajon ezt is letagadta Magyar Péter? A Tisza Párt vezére konkrétan ezt mondta:

„A Tisza soha nem támogatott, és a kormányon sem fog támogatni olyan döntést, amely segítené az illegális migrációt.”

Vajon Magyar Péter támogatta vagy gúnyolta a határkerítést? A Tisza Párt vezére konkrétan ezt mondta:

„Ha az Unió önmaga nem tud a migrációnak ellenállni, vagy egy jó szabályozást kitalálni, akkor majd Magyarország fog egyedül, körbekerítjük magunkat és megemeljük még 3 méterrel a kerítést?”

És vajon Tarr Zoltán krokodilkönnyeket hullajtott, hogy még mindig nincs a migrációs paktumhoz magyar végrehajtási terv és magyar költségvetés? – tette fel a kérdést Rétvári Bence, majd felidézte a tiszás EP-képviselő mondatait:

„A kormány megint és még mindig renitens. Nincs végrehajtási terv, nincs együttműködés más országokkal és nincsen fedezet sem.”

Bárhogy is próbálják letagadni, a tiszások migrációpártiak és persze hazudnak, mint a vízfolyás!

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

