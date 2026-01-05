Kocsis Máté: Miért akarja ezt a Tisza?

Hírlevél
A Fidesz frakcióvezetője arról számolt be, Magyar Péter pártja annak ellenére sem hagy fel a migránspárti politikájával, hogy annak negatív következményei már most egyérteműen látszanak Nyugat-Európán.
„A migránsok miatt Nyugat-Európában az emberek félnek megélni és ünnepelni hitüket, kulturális értékeiket és örökségüket. Valami ilyesmi »szeretetországot« akar a Tisza is, nem?”– írta közösségi oldalán Kocsis Máté. 

A frakcióvezető ez köveöten azt a kérdést tette fel, 

Karácsony betonakadályokkal, hit rendőri kísérettel, hagyományok suttogva. Miért akarja ezt a Tisza?”

 

