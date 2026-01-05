Kocsis Máté: Miért akarja ezt a Tisza?

„A migránsok miatt Nyugat-Európában az emberek félnek megélni és ünnepelni hitüket, kulturális értékeiket és örökségüket. Valami ilyesmi »szeretetországot« akar a Tisza is, nem?”– írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kocsis Máté Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető ez köveöten azt a kérdést tette fel,