Milliós segítség katonáknak és kormánytisztviselőknek: már igényelhető az otthontámogatás

Rendkívüli

Ezt tudnia kell!

otthonteremtési program

Új, széles körű támogatási formával segíti a kormány a közszolgálatban dolgozókat az otthonteremtésben. A Honvédelmi Minisztérium (HM) dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az évi egymillió forintos otthontámogatást – közölte a HM pénteken.
Az otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A program célja, hogy minden magyar család számára elérhetőbbé váljon a saját otthon, kiegészítve a Csok Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket – olvasható a közleményben.

Katonák esküt tesznek a Szent István-napi állami ünnepségen tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Katonák esküt tesznek a Szent István-napi ünnepségen tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth Lajos téren, 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.

A HM közleménye kitér arra is, hogy 

azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást – áll a közleményben.

 

