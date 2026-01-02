Milliós segítség katonáknak és kormánytisztviselőknek: már igényelhető az otthontámogatás

A HM közleménye kitér arra is, hogy

azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást – áll a közleményben.