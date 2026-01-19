Nagy István: Brüsszel elárulta az európai gazdákat

A Nagy István agrárminiszter által közzétett videóból kiderült, a megállapodásnak rendkívül negatív hatásai lesznek, hisz nem egyedülálló döntésről van szó, hanem egy folyamatról. A politikus felidézte, az első ciklusában Frans Timmermans alelnökkel közösen olyan szélsőséges zöldideológiákat erőltettek rá az európai agráriumra és az európai gazdaságra, amelyek teljesen versenyképtelenné tették azt.
Hol van ma már Frans Timmermans?
– kérdezte a miniszter, hozzátéve, hogy a hatása "még a mai napig is itt él közöttünk". Aztán az Ukrajnával megkötött szabadkereskedelmi egyezmény teljesen felborította a piacokat. Úgy fogalmazott:
korgó gyomorral autót vezetni sem jó, korgó gyomorral nem tudjuk élvezni a gazdaságnak az előnyeit. Viszont nem lehet máról holnapra újraindítani az európai agráriumot, ha tönkremegy.
Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlenegy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt fölösleg.