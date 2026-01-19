Nagy István: Brüsszel elárulta az európai gazdákat

A Nagy István agrárminiszter által közzétett videóból kiderült, a megállapodásnak rendkívül negatív hatásai lesznek, hisz nem egyedülálló döntésről van szó, hanem egy folyamatról. A politikus felidézte, az első ciklusában Frans Timmermans alelnökkel közösen olyan szélsőséges zöldideológiákat erőltettek rá az európai agráriumra és az európai gazdaságra, amelyek teljesen versenyképtelenné tették azt.

Nagy István a Mercosur-megállapodás veszélyeire hívta fel a figyelmet

Fotó: MW-Archív

Hol van ma már Frans Timmermans?

– kérdezte a miniszter, hozzátéve, hogy a hatása "még a mai napig is itt él közöttünk". Aztán az Ukrajnával megkötött szabadkereskedelmi egyezmény teljesen felborította a piacokat. Úgy fogalmazott:

korgó gyomorral autót vezetni sem jó, korgó gyomorral nem tudjuk élvezni a gazdaságnak az előnyeit. Viszont nem lehet máról holnapra újraindítani az európai agráriumot, ha tönkremegy.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy ha csak egyetlenegy kilogramm élelmiszer is érkezik a dél-amerikai országokból, az már itt fölösleg.