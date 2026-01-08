Megköszönte a miniszter a szakképzős diákok, nevelők munkáját a hóeltakarításban

Hálás köszönet illeti a szakképzési centrumokhoz tartozó intézmények 7 885 tanulóját és 50 felnőttképzésben részt vevő munkatársát, akik példamutató összefogással segítették a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést – írta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte, ezzel nemcsak a közlekedés biztonságához járultak hozzá, hanem megmutatták a szakképzés valódi erejét is.

Közel nyolcezer szakképzésben tanuló diák segített a hóeltakarításban az elmúlt napokban (Fotó: Facebook)

Mindenki készenlétben

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője arról tájékoztatott a csütörtöki Kormányinfón, hogy a szociális ellátórendszer kihasználtsága 85,6 százalékos, ez azt jelenti, hogy senkinek nem kell a szabadban tölteni az éjszakát.

Az alapvető szolgáltatások működnek, az élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak a lakossághoz, a kórházakban végzik a műtéteket.

A tűzoltó parancsnok közölte azt is, jelenleg két faluban szünetel az áramszolgáltatás, melynek elhárításán a szakemberek dolgoznak. A hóhelyzettel összefüggésben történt beavatkozásokról kifejtette, 296 jármű dolgozott az utak hó- és síkosságmentesítésén. A tűzoltók 276 műszaki mentést hajtottak végre, ez több mint 200 százalékos növekedést jelent. A rendőrséget kétszáz közúti balesethez riasztották, egy halálos baleset történt, tizenhat sérülttel. A mentőszolgálat 4144 esetet látott el, több mint 700 traumás sérültet. A honvédségnél 1059 fő áll készenlétben 210 speciális járművel, de szükség esetén a TEK is bevonható.