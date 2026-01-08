Célba értek! Ma hajnalban megérkeztek Veszprém környékére a tegnap Tatáról indult Wisent műszaki vontatók. Útközben Vérteskethely térségében katonáink a tűzoltókkal közösen egy bajba jutott kamion mentésében vettek részt – írja Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Fotó: honvedelem.hu

A Magyarország honvédelmi minisztere által posztolt felvételen az látható, ahogyan a miniszter konzultált a katonákkal, akik hosszú útra számítanak a csúszós útviszonyok miatt. Számításuk szerint 6-8 órát utazhatnak majd. Mint korábban beszámoltunk róla, a rendkívüli hóhelyzet miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy szükség esetén mielőbb beavatkozhassanak.