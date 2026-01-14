Hírlevél
orbán viktor

Orbán Viktor hangja Nagy-Britanniában is hallatszik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az idők megváltoztak. 2026-ban Nagy-Britannia két fő jobboldali pártjának aggodalmai egybeesnek a magyar kormányéval – idézi Miriam Cates korábbi brit parlamenti képviselő cikkét Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.
orbán viktororbán balázsmiriam catesbritkonzervatív

Miriam Cates „Miért nem hajlandók a brit konzervatívok Orbánnal együttműködni?” című írásából közölt részletet Orbán Balázs közösségi oldalán. 

Miriam Cates korábbi brit parlamenti képviselő
Miriam Cates korábbi brit parlamenti képviselő Fotó: Facebook/Miriam Cates

A volt képviselő asszony értetlenségének adott hangot, hogy a brit konzervatív pártok miért nem közelednek a Fideszhez, hiszen a magyar kormány az évek során minden olyan problémára megoldást talált, amellyel Nagy-Britannia jelenleg küzd.

A brit jobboldalon széles körben elterjedt az a nézet, hogy Orbán egy tekintélyelvű vezető, akinek a bevándorlással, a szociális kérdésekkel és a külföldi sajtóbeavatkozással kapcsolatos keményvonalas politikája túl fűszeres ahhoz, hogy a brit konzervatívok lenyeljék”

– írja Miriam Cates.

Ehhez képest, ahogy Orbán Balázs is jelzi, 

a határellenőrzés, a nemi ideológia, a nemzeti szuverenitás, a születési arány és az EU föderalizmusának elutasítása terén a legtöbb konzervatív és reform politikus most Orbán Magyarországával egyetért.”

A feladat ezek után egyszerű volna. 

A brit konzervatívoknak inkább közeledniük kellene a Fideszhez, mint szellemi rokonhoz.”

Miriam Cates teljes cikke ide kattintva olvasható.

 

