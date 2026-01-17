Miskolcon lesz az év első háborúellenes gyűlése

Szombaton folytatódik a DPK országjárása, a DVTK Arénában – írta a közösségi oldalán Rákay Philip. Az eseményt a HírTV élőben közvetíti.
Orbán Viktor megszólalt
A miniszterelnök szerint azért fontos a miskolci DPK, „mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk”.
Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát – »ameddig csak kell«. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába – »békefenntartónak«. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona – újraindították a sorkatonaságot. Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk.
– osztotta meg gondolatait Orbán Viktor.
Háború, vagy béke?