Választás 2026: így igényelhet mozgóurnát, ha szavazni szeretne

A 2026-os országgyűlési választáson is biztosított a mozgóurnával történő szavazás lehetősége azok számára, akik önhibájukon kívül nem tudják felkeresni a szavazókört. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelve is leadhatják a szavazatukat. Ehhez azonban határidőre kérelmet kell benyújtaniuk.
A mozgóurna-kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint a pontos címet, ahová a mozgóurnát kérik.
A mozgóurna iránti kérelmet 2026. február 5-től lehet benyújtani.
Fontos szabály, hogy ha valaki nem a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre kéri a mozgóurnát, akkor a kérelmet automatikusan átjelentkezési kérelemként is elbírálják.
Így lehet mozgóurnát igényelni
A kérelem benyújtása több módon is lehetséges:
- Elektronikusan:
A mozgóurna iránti igény benyújtható a www.magyarorszag.hu oldalon, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen keresztül, ügyfélkapus azonosítással vagy anélkül. Ügyfélkapus belépéssel az ügyintézés gyorsabb és egyszerűbb.
- Személyesen vagy meghatalmazott útján:
A kérelem bármely helyi választási irodában benyújtható. A választópolgár személyesen szóban is előadhatja igényét, meghatalmazott esetén pedig a kitöltött nyomtatvány leadása szükséges.
- Postai úton:
Levélben is kérhető mozgóurna, bármely helyi választási irodának címezve. A postai igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető, azonban fontos, hogy a kérelem határidőre meg is érkezzen.
A kérelmekről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban határoz. A kérelemben szereplő adatoknak meg kell egyezniük a választópolgár hatósági igazolványaiban szereplő adatokkal, és érvényes magyarországi lakcímmel kell rendelkezni.
Mire kell figyelni a kérelemnél?
A mozgóurna iránti kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint azt a pontos címet, ahová a mozgóurnát kérik. Amennyiben nem a lakcímre történik a kiszállítás, célszerű további információkat is megadni (például kapucsengő, kórházi osztály), hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai könnyen megtalálják a választópolgárt.
A szavazás napján a bizottság két tagja keresi fel a kérelmezőt a megadott címen, ahol a választó a mozgóurnába helyezheti el a szavazólapot. Aki mozgóurnát kért, az alapesetben nem szavazhat személyesen a szavazókörben.
Határidők a 2026-os országgyűlési választáson
A mozgóurna iránti kérelmet legkorábban 2026. február 5-től lehet benyújtani.
– Online, ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2026. április 9-én 16 óráig
– Online, ügyfélkapus azonosítással: 2026. április 12-én 12 óráig
– Személyesen vagy meghatalmazott útján: 2026. április 10-én 16 óráig
– Postai úton: a kérelemnek 2026. április 9-én 16 óráig meg kell érkeznie