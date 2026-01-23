Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor olyan gyomrost adott Zelenszkijnek, hogy egy ideig nem heveri ki

Ezt látnia kell!

Magyarok tömegeit mentheti meg: itt az új fegyver a szívroham és a stroke ellen

mozgóurna

Választás 2026: így igényelhet mozgóurnát, ha szavazni szeretne

20 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sulyok Tamás köztársasági elnök 2026. április 12-re írta ki az országgyűlési választásokat. Cikksorozatunk újabb a részében azt mutatjuk be, hogyan lehet mozgóurnát igényelni a választás idejére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mozgóurnaországgyűlési választás 2026választás2026igénylés

A 2026-os országgyűlési választáson is biztosított a mozgóurnával történő szavazás lehetősége azok számára, akik önhibájukon kívül nem tudják felkeresni a szavazókört. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelve is leadhatják a szavazatukat. Ehhez azonban határidőre kérelmet kell benyújtaniuk.

A mozgóurnát igénylő kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint azt a pontos címet, ahová a mozgóurnát kérik
Szavazóbiztosok mozgóurnát szállítanak ki a 2022-es országgyűlési választások napján (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A mozgóurna-kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint a pontos címet, ahová a mozgóurnát kérik.

A mozgóurna iránti kérelmet 2026. február 5-től lehet benyújtani.

Fontos szabály, hogy ha valaki nem a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre kéri a mozgóurnát, akkor a kérelmet automatikusan átjelentkezési kérelemként is elbírálják.

Meddig jelentkezhetek át másik szavazókörbe? Hogyan szavazhatok külföldről? Újabb fontos határidők derültek ki a választásról

Így lehet mozgóurnát igényelni

A kérelem benyújtása több módon is lehetséges:

  • Elektronikusan:
    A mozgóurna iránti igény benyújtható a www.magyarorszag.hu oldalon, a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen keresztül, ügyfélkapus azonosítással vagy anélkül. Ügyfélkapus belépéssel az ügyintézés gyorsabb és egyszerűbb.
  • Személyesen vagy meghatalmazott útján:
    A kérelem bármely helyi választási irodában benyújtható. A választópolgár személyesen szóban is előadhatja igényét, meghatalmazott esetén pedig a kitöltött nyomtatvány leadása szükséges.
  • Postai úton:
    Levélben is kérhető mozgóurna, bármely helyi választási irodának címezve. A postai igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető, azonban fontos, hogy a kérelem határidőre meg is érkezzen.

A kérelmekről a Nemzeti Választási Iroda automatikus döntéshozatali eljárásban határoz. A kérelemben szereplő adatoknak meg kell egyezniük a választópolgár hatósági igazolványaiban szereplő adatokkal, és érvényes magyarországi lakcímmel kell rendelkezni.


Mire kell figyelni a kérelemnél?

A mozgóurna iránti kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint azt a pontos címet, ahová a mozgóurnát kérik. Amennyiben nem a lakcímre történik a kiszállítás, célszerű további információkat is megadni (például kapucsengő, kórházi osztály), hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai könnyen megtalálják a választópolgárt.

A szavazás napján a bizottság két tagja keresi fel a kérelmezőt a megadott címen, ahol a választó a mozgóurnába helyezheti el a szavazólapot. Aki mozgóurnát kért, az alapesetben nem szavazhat személyesen a szavazókörben.


Határidők a 2026-os országgyűlési választáson

A mozgóurna iránti kérelmet legkorábban 2026. február 5-től lehet benyújtani.
– Online, ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2026. április 9-én 16 óráig
– Online, ügyfélkapus azonosítással: 2026. április 12-én 12 óráig
– Személyesen vagy meghatalmazott útján: 2026. április 10-én 16 óráig
– Postai úton: a kérelemnek 2026. április 9-én 16 óráig meg kell érkeznie

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!