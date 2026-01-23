Választás 2026: így igényelhet mozgóurnát, ha szavazni szeretne

A 2026-os országgyűlési választáson is biztosított a mozgóurnával történő szavazás lehetősége azok számára, akik önhibájukon kívül nem tudják felkeresni a szavazókört. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát igényelve is leadhatják a szavazatukat. Ehhez azonban határidőre kérelmet kell benyújtaniuk.

Szavazóbiztosok mozgóurnát szállítanak ki a 2022-es országgyűlési választások napján (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A mozgóurna-kérelemben meg kell jelölni az igénylés okát, a szavazás időpontját, valamint a pontos címet, ahová a mozgóurnát kérik.

A mozgóurna iránti kérelmet 2026. február 5-től lehet benyújtani.

Fontos szabály, hogy ha valaki nem a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre kéri a mozgóurnát, akkor a kérelmet automatikusan átjelentkezési kérelemként is elbírálják.