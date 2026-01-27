Az MSZP kétségbeesett vergődése a legrosszabb szappanoperákat idézi

Úgy tűnik, semmi nem menti meg az MSZP-t a totális eljelentéktelenedéstől, a jelenlegi pártvezetésnek a felszínen maradást célzó utolsó próbálkozásai is visszájára sülnek el. A Magyar Nemzet a szocialisták belső ügyeire rálátó forrásuk információi alapján arról számolt be, hogy a párt nem indul az április választáson az önkéntesek hiánya, valamint a mélypontra süllyedt támogatottságuk miatt. Noha a lap informátora szerint minderről maga a pártelnök tájékoztatta a tagokat, a hír nyilvánosságra kerülését követően Komjáthi Imre furcsa magyarázkodása kezdett.

A Komjáthi Imre-féle pártvezetés kétségbeesett kísérletei ellenére is biztosnak látszik az MSZP széthullása. Forrás: Facebook

A biztos megsemmisülés felé halad az MSZP

Noha az egykori gyári munkás a Telexnek már azt bizonygatta, hogy az MSZP nem hozott döntést arról, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választáson, azt sem erősítette meg, hogy a párt valóban megméreti magát. Ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – fogalmazott Komjáthi eléggé sejtelmesen. Azt is hozzátette, hogy az MSZP soron következő kongresszusát február közepéig összehívják.

Ugyanakkor az elmúlt hónapokban számos körülmény utalt arra, hogy

az MSZP alárendelné magát a Tisza érdekeinek a következő választáson.

Tavaly szeptemberben a Klubrádióban például úgy fogalmazott Komjáthi: „ha kell, akkor a kormányváltás érdekében visszalépek a Tisza-párt javára”. A szocialisták elnöke Magyar Péter jelenlétében is megerősítette ezt a kijelentését, amikor tavaly novemberben a Tisza edelényi fórumán egy pólót és egy törvényjavaslatot nyújtott át Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke akkor arra kérte Komjáthit, ne akadályozzák a kormányváltást azzal, hogy jelölteket indítanak a Tisza ellen. Az MSZP-elnök pedig úgy felelt: ha a kormányváltás máshogy kívánja, akkor

akár a Tisza jelöltjeit is támogatnák.

Az MSZP lejtmenete a második Gyurcsány-kormány ideje – konkrétabban a botrányos őszödi beszéd kiszivárgása óta – tart. Míg 2010-ben 59 fős frakcióval kezdték a ciklust, 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt. A 2000-es évek elejéig az MSZMP utódpártjaként létrejött MSZP rendelkezett a legkiterjedtebb országos hálózattal, mára azt is szinte teljesen elveszítették.

Az évek során eladták a párt hatalmas ingatlanvagyonát, végül még a székházat is.

Mindennek ellenére néhány szocialista politikus egyéni jelöltként – és pártlogó nélkül – akár sikerrel indulhat a választáson. A Magyar Nemzet információi szerint országosan nagyjából 15 olyan MSZP-s lehet, aki egyéniben áll a startvonalhoz, és mandátumhoz jutása esetén független képviselőként dolgozna. Ilyen lehet Kunhalmi Ágnes vagy Hiller István, aki a minap az ATV-ben erősítette meg, hogy Budapest 16. választókerületben, Pesterzsébeten és Soroksáron száll ringbe a képviselőségért.