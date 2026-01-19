Muri Enikő: Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter

Hírlevél
Lesújtó véleménnyel van a művésznő a Tisza Párt elnökéről, ez derült ki a szombati háborúellenes gyűlést értékelő egyik beszélgetésből.
fidesztisza pártorbán viktormagyar pétermuri enikő

Élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Párt körül kibontakozó politikai jelenséget Muri Enikő a Mandiner miskolci, háborúellenes gyűlésről közvetített élő műsorában. Az énekesnő szerint elképzelhetetlen, hogy Magyarországot a jövőben Magyar Péter vezesse, egy ilyen forgatókönyv ugyanis szerinte súlyos következményekkel járna.

Digitális Polgári Körök, Miskolc, DPK, DPKMiskolc, DigitálisPolgáriKörökMiskolc, 2026.01.17., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában, 2026. január 17-én
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Muri Enikő úgy fogalmazott:

Fel kell készülni mindenre, de elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány. Nem látom, hogy valódi változás következne be. Volt is a Fidesznek egy ilyen szlogenje anno, hogy: Folytatjuk… Remélem, hogy folytatás következik a továbbiakban is.

Az énekesnő szerint Magyar Péter politikai szerepvállalása nem hiteles, és nem a nemzeti érdekek képviselete motiválja.

Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Kizárólag a hatalom megszerzését érzem, azt viszont nem, hogy utána ki kormányozna és merre mennénk. Számomra ez káoszt és katasztrófát jelentene

– jelentette ki. Muri Enikő az elmúlt időszakban többször is nyíltan kiállt a béke mellett, és hangsúlyozta: közszereplőként kötelességének érzi, hogy véleményt formáljon a közéleti kérdésekről, még akkor is, ha ezért támadások érik.

A mostani megszólalása újabb bizonyítéka annak, hogy egyre több művész és közéleti szereplő látja kockázatosnak a baloldali–liberális oldal új messiásaként bemutatott Magyar Péter felemelkedését, és a stabilitást, valamint az eddigi kormányzati irányvonal folytatását tartja Magyarország számára a legbiztonságosabb útnak.

 

