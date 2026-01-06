Itt az MVM bejelentése a brutális időjárás kapcsán

Megérkezett az igazi tél, ezzel pedig az év feltételezhetően leghidegebb napjai elé nézünk. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél esetleg a vírusok pusztulásának kedvez, az áramhálózatot azonban fel kell készíteni – olvasható az MVM Facebook-bejegyzésében.
A Magyar Villamos Művek arról is tájékoztat bejegyzésében, hogy az előkészületeket nem hagyták az utolsó pillanatra, már felkészültek a kihívást jelentő időjárási viszonyokra, és minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy ügyfeleiknél folyamatos legyen az energiaellátás.
Amit az MVM tesz:
- folyamatosan ellenőrzik a hálózati elemeket, ahol szükséges, ott beavatkoznak,
- megerősített készenléti szolgálattal dolgoznak,
- extra figyelmet fordítanak a kritikus területekre és berendezésekre,
- szerelőcsapataik a nap 24 órájában készen állnak az esetleges hibák gyors elhárítására.
Az MVM ezt tanácsolja a téli felkészüléshez
Ahogyan bejegyzésükben írják:
- érdemes rendszeresen ellenőrizni a fűtőberendezések állapotát,
- ha elektromos kazánod, hőszivattyúd van, ellenőrizd, hogy a fagyvédelmi funkció aktív-e,
- ha elutazol, fontos gondoskodni arról, hogy a fagyérzékeny berendezések ne maradjanak védelem nélkül, például jó, ha a fűtés temperáló üzemmódban megy, de fagyveszélyes helyeken érdemes a vízrendszer védelmére is figyelni,
- és nem utolsó sorban figyeld és kövesd Facebook-oldalunkat, ahol mindig megosztjuk a friss információkat.
Az MVM – Magyarország lakossági áramszolgáltatója – mindent megtesz annak érdekében, hogy a hidegben is biztonságos és megbízható energiaszolgáltatást nyújtson, hogy a téli időjárás a lehető legkevesebb fennakadást okozza
– teszik hozzá.