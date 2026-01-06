Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Gyász

Meghalt Tarr Béla

Terror

Kiderült, ki áll a berlini terrortámadás mögött

mvm

Itt az MVM bejelentése a brutális időjárás kapcsán

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A téli hidegben az MVM folyamatosan ellenőrzi a hálózatot, készenléti szolgálattal dolgoznak, 24 órán belül beavatkoznak hiba esetén. Az MVM, amely a magyar lakosság villamosenergiáját szolgáltatja, arról is ír, mit tehetünk mi magunk a téli felkészüléssel kapcsolatban. Érdemes elolvasni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mvmmagyar villamos művekhidegáramtél

Megérkezett az igazi tél, ezzel pedig az év feltételezhetően leghidegebb napjai elé nézünk. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél esetleg a vírusok pusztulásának kedvez, az áramhálózatot azonban fel kell készíteni – olvasható az MVM Facebook-bejegyzésében.

MVM, energiaellátás, tél, havazás
Így készül az MVM a tél leghidegebb napjaira
Fotó: Facebook/MVM

A Magyar Villamos Művek arról is tájékoztat bejegyzésében, hogy az előkészületeket nem hagyták az utolsó pillanatra, már felkészültek a kihívást jelentő időjárási viszonyokra, és minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy ügyfeleiknél folyamatos legyen az energiaellátás. 

Amit az MVM tesz:

  • folyamatosan ellenőrzik a hálózati elemeket, ahol szükséges, ott beavatkoznak,
  • megerősített készenléti szolgálattal dolgoznak,
  • extra figyelmet fordítanak a kritikus területekre és berendezésekre,
  • szerelőcsapataik a nap 24 órájában készen állnak az esetleges hibák gyors elhárítására. 
Lázár János: A buszos közlekedést nehezíti a havazás, a vonatoknál nincs fennakadás

Az MVM ezt tanácsolja a téli felkészüléshez

Ahogyan bejegyzésükben írják:

  • érdemes rendszeresen ellenőrizni a fűtőberendezések állapotát,
  • ha elektromos kazánod, hőszivattyúd van, ellenőrizd, hogy a fagyvédelmi funkció aktív-e,
  • ha elutazol, fontos gondoskodni arról, hogy a fagyérzékeny berendezések ne maradjanak védelem nélkül, például jó, ha a fűtés temperáló üzemmódban megy, de fagyveszélyes helyeken érdemes a vízrendszer védelmére is figyelni,
  • és nem utolsó sorban figyeld és kövesd Facebook-oldalunkat, ahol mindig megosztjuk a friss információkat.

Az MVM – Magyarország lakossági áramszolgáltatója – mindent megtesz annak érdekében, hogy a hidegben is biztonságos és megbízható energiaszolgáltatást nyújtson, hogy a téli időjárás a lehető legkevesebb fennakadást okozza

– teszik hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!