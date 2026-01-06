Itt az MVM bejelentése a brutális időjárás kapcsán

Megérkezett az igazi tél, ezzel pedig az év feltételezhetően leghidegebb napjai elé nézünk. A tartós fagyok, a hó és a jeges szél esetleg a vírusok pusztulásának kedvez, az áramhálózatot azonban fel kell készíteni – olvasható az MVM Facebook-bejegyzésében.

Így készül az MVM a tél leghidegebb napjaira

Fotó: Facebook/MVM

A Magyar Villamos Művek arról is tájékoztat bejegyzésében, hogy az előkészületeket nem hagyták az utolsó pillanatra, már felkészültek a kihívást jelentő időjárási viszonyokra, és minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy ügyfeleiknél folyamatos legyen az energiaellátás.

Amit az MVM tesz: