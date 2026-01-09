Hírlevél
Korrupció

mercosur megállapodás

Nagy István: Brüsszel újabb merényletet készít elő a gazdáknak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A brüsszeli Mercosur-megállapodás súlyos csapást mérne az európai és a magyar agráriumra – figyelmeztetett az agrárminiszter. Nagy István szerint a lazábban szabályozott dél-amerikai termékek beengedése ellehetetleníti az uniós gazdákat és veszélybe sodorja az élelmezésbiztonságot.
mercosur megállapodásgazdabrüsszelnagy istván

Újabb front nyílt Brüsszel és az európai gazdák között: a Mercosur-megállapodás kapcsán Nagy István agrárminiszter élesen bírálta az uniós döntéshozókat. A miniszter szerint az egyezmény olcsó, alacsonyabb előírások mellett előállított mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági szabályok mellett, jóval magasabb költségekkel dolgoznak.

Nagy István
Nagy István a Mercosur-megállapodás veszélyeire hívta fel a figyelmet (Forrás: MW-Archív)
Nagy István: Csatasorban a V4-ek agrárminiszterei Brüsszelben

Versenyhátrányba taszítanák a gazdákat

A miniszter hangsúlyozta: a megállapodás következménye a felvásárlási árak csökkenése, vidéki munkahelyek megszűnése és az importfüggőség növekedése lehet. 

Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti” 

– fogalmazott, hozzátéve: a Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti. Nagy István szerint a mindennapi kenyerünk nem válhat politikai játszmák részévé, ezért Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett. Úgy véli, az élelmiszer-önellátás és a szuverenitás megőrzése nem alku tárgya: ebből nem lehet és nem is szabad engedni.

