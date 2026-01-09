Nagy István: Brüsszel újabb merényletet készít elő a gazdáknak

Újabb front nyílt Brüsszel és az európai gazdák között: a Mercosur-megállapodás kapcsán Nagy István agrárminiszter élesen bírálta az uniós döntéshozókat. A miniszter szerint az egyezmény olcsó, alacsonyabb előírások mellett előállított mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági szabályok mellett, jóval magasabb költségekkel dolgoznak.
Versenyhátrányba taszítanák a gazdákat
A miniszter hangsúlyozta: a megállapodás következménye a felvásárlási árak csökkenése, vidéki munkahelyek megszűnése és az importfüggőség növekedése lehet.
Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti”
– fogalmazott, hozzátéve: a Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti. Nagy István szerint a mindennapi kenyerünk nem válhat politikai játszmák részévé, ezért Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett. Úgy véli, az élelmiszer-önellátás és a szuverenitás megőrzése nem alku tárgya: ebből nem lehet és nem is szabad engedni.