Nagy István: Brüsszel újabb merényletet készít elő a gazdáknak

Versenyhátrányba taszítanák a gazdákat

A miniszter hangsúlyozta: a megállapodás következménye a felvásárlási árak csökkenése, vidéki munkahelyek megszűnése és az importfüggőség növekedése lehet.

Elutasítunk minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti”

– fogalmazott, hozzátéve: a Mercosur-megállapodás, az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi paktum és az agrártámogatások csökkentése együtt az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti. Nagy István szerint a mindennapi kenyerünk nem válhat politikai játszmák részévé, ezért Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett. Úgy véli, az élelmiszer-önellátás és a szuverenitás megőrzése nem alku tárgya: ebből nem lehet és nem is szabad engedni.