Nagy István: Brüsszeli színjáték a Mercosur-ügy, von der Leyennek mennie kell

Nincs vége a küzdelemnek a Mercosur-megállapodás ügyében, az Európai Parlament legutóbbi döntése messze nem elég – jelentette ki Facebook-bejegyzésében Nagy István agrárminiszter. Mint fogalmazott, az, hogy az EP kikéri az Európai Unió Bíróságának jogi véleményét a brüsszeli bizottság által aláírt megállapodásról, csupán „brüsszeli sebtapasz”: színjáték és időhúzás, amely nem ad valódi megoldást a gazdák problémáira.

Nagy Isrván agrárminiszter szerint Brüsszel elárulta a gazdákat Fotó: Magyar Nemzt

A miniszter szerint Ursula von der Leyen felelősségét nem lehet eltussolni, mivel a bizottság elnöke mindenféle felhatalmazás nélkül írt alá egy olyan egyezményt, amely tönkreteszi az európai mezőgazdaságot és a gazdákat. Nagy István úgy látja, a veszélyes megállapodást „a Tisza brüsszeli gazdái” hozták tető alá, és az egyik legfőbb támogatója Manfred Weber volt.

Nagy István: Brüsszel elárulta a gazdákat

Az agrárminiszter hangsúlyozta: Brüsszel elárulta a gazdákat, ezért Ursula von der Leyennek távoznia kell. Arra kérte a termelőket és a közvéleményt, hogy figyeljék a csütörtöki európai parlamenti ülést, amikor szavazás lesz a patrióták által benyújtott, az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról.

A kormány és a kormánypártok álláspontja egyértelmű: egy ilyen súlyú ügy után meg kell vonni a bizalmat a bizottság vezetőjétől. Nagy István szerint aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást és a gazdákat védi, az megszavazza a bizalmatlansági indítványt, minden más csak „mese”. A szavazáson világosan kiderül majd, ki Brüsszel, és ki a gazdák oldalán áll.

A miniszter végül leszögezte: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur-megállapodást soha nem hagyják jóvá. Szerinte egy brüsszeli bábkormány gondolkodás nélkül elárulná a magyar gazdákat, ezért a tét nemcsak európai, hanem nemzeti sorskérdés is.