Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Ezt látnia kell!

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

nagy istván

Nagy István: Ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás – videó

40 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Igazság órája szerdai vendége az agrárminiszter volt. Nagy István arról is beszélt a műsorban, hogy a gazdák hogyan látják Magyar Péter és a Tisza Párt Mercosur-megállapodással kapcsolatos hazugságait. Szóba került a kormányülés, ahol döntést hoznak a januári rezsistop részleteiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nagy istvángazdafidesztisza pártigazság órájamagyar péteragrárminiszterigazság

Nincs vége a Mercosur-megállapodás elleni harcnak, az Európai Parlament döntése csupán brüsszeli színjáték és időhúzás – figyelmeztetett Nagy István. Az agrárminiszter szerint Ursula von der Leyen felhatalmazás nélkül írta alá a gazdákat tönkre tevő egyezményt.

Nagy István, NagyIstván, agrárminiszter
Nagy István az Igazság órájában 
Fotó: Facebook/Fidesz frakció

A kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, ami a januári hideg miatt megterheli a családok kasszáját – mondta el a miniszter.

„Ebből is látszik, hogy

a kormány egy cselekvő kormány, és mindig azt keresi, miben segíthet. Keresi azokat a megoldásokat, amelyek a családok érdekeit szolgálja

– hangsúlyozta, hozzátéve:

ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás,

ennek részleteit fogják a kormányülésen kidolgozni.

Magyar Péter csak a látszatintézkedésre fókuszál

A miniszter elmondta, hogy a kormány százezer családot támogat minden esztendőben, ezzel kapcsolatban mondhat a Tisza elnöke bármit,

200 ezer köbméter fát osztunk ki.

Most, amikor hidegebb a január, azonnal egy operatív törzset hozott létre a kormány és

a rendőrség, katonaság, honvédség, erdészek szállítják ki a fát azoknak a rászorulók családoknak, akiknek ez a fa életmentő lehet.

A miniszter Magyar Péterrel kapcsolatban és a Tisza Párttal kapcsolatban hozzátette, hogy mindent kritizálnak, például a tűzifa 27 százalékos áfáját, de figyelemmel kell arra lenni, hogy Magyarországon a fogyasztás adózik, az emberek jövedelme kevésbé.

Az áfa csökkentéssel csak a kereskedelmet segítenénk, mondta el a miniszter.

Példának hozta fel a miniszter azt is, hogy a kormány döntése értelmében

minden alapvető élelmiszer áfája 5 százalékos.

Ez a kormány minden rétegnek kedvez, minden magyar ember javára tesz, ezért is fontos az, hogy hogyan alakulnak az áprilisi választások.

Van mit veszítenünk és van mit megvédenünk áprilisban

– tette hozzá.

A hideg kapcsán a miniszter megjegyezte, hogy ez jót tesz a földeknek, hiszen egy hópaplan került a mezőgazdasági területekre.

Magyarország szuverenitását nem befolyásolhatja, mit nyilatkozik egy ukrán miniszter

Az ukrán külügyminiszter nyilatkozatára reagálva Nagy István elmondta, Ukrajna szörnyű helyzetben van, háborút viselő fél, látszik az, hogy közeleg a háború vége és kétségbe vannak esve.

Elmondta:

Vagdalkoznak, mert úgy érzik, nem kapnak elég segítséget, érzik, hogy veszteni fognak, így ez egy természetes reakció.

Felhívta a figyelmet a miniszter arra, hogy az is egy természetes reakció, hogy

mi azt teljességgel elutasítjuk, hogy beavatkoznak nyíltan a választásokba és a Tisza Pártot nyíltan támogatják, mert ettől gyorsított EU-s tagságot remélnek.

Egy dologra nem vagyunk hajlandók, belesodróni a hábárújukba

– szögezte le, kiemelve, hogy

jogunk van a magyar érdekeket képviselni.

Magyar Péter színjátékára nem vevők a gazdák

A miniszter elmondta, Magyar Péter színjátéka, mely szerint ő mentette meg a magyar gazdákat, egyszerűen nevetséges, felhívta a figyelmet arra, hogy

 jól mutatja a magyar gazdák véleményét, hogyan fogadták Magyar Pétert.

Ezt látva, Magyar Péter eloldalgott és az olasz gazdák elé állva felmondta a nagy monológját, hogy a magyar kormány nem védi meg a magyar gazdákat.

Neki egyetlen dolog számít, milyen látszatot kelt, érdemi cselekvést nem tett eddig”

– tette hozzá a miniszter.

A mindennapi munka eredményeit felemelni, biztonság és béke – ezekre van szüksége a magyar embereknek.

A megállapodással kapcsolatban megjegyezte, a bírósági eljárás ellenére mégis be akarják ideiglenesen vezetni a Mercosur-megállapodást, most mindent annak érdekében kell megtenni, hogy ezt megakadályozzuk – tette hozzá.

Azt is megemlítette a miniszter, hogy

vannak olyan hangok, hogy a románok is ellenállnak a megállapodással szemben, ezzel már meglenne a blokkoló kisebbség az unióban, meg lehetne akadályozni a gazdák számára végzetes brüsszeli tervet.

 

 

Nagy István: Brüsszel elárulta a gazdákat

A szerdai Igazság órája vendége az agrárminiszter. Nagy István arról is beszél a műsorban, hogy a gazdák hogy látják Magyar Péter és a Tisza Párt Mercosur-megállapodással kapcsolatos hazugságait. Szóba kerül a kormányülés, ahol döntést hoznak a januári rezsistop részleteiről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!