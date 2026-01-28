Nagy István: Ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás – videó

Nincs vége a Mercosur-megállapodás elleni harcnak, az Európai Parlament döntése csupán brüsszeli színjáték és időhúzás – figyelmeztetett Nagy István. Az agrárminiszter szerint Ursula von der Leyen felhatalmazás nélkül írta alá a gazdákat tönkre tevő egyezményt.

Nagy István az Igazság órájában

A kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, ami a januári hideg miatt megterheli a családok kasszáját – mondta el a miniszter.

„Ebből is látszik, hogy

a kormány egy cselekvő kormány, és mindig azt keresi, miben segíthet. Keresi azokat a megoldásokat, amelyek a családok érdekeit szolgálja

– hangsúlyozta, hozzátéve:

ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás,

ennek részleteit fogják a kormányülésen kidolgozni.

Magyar Péter csak a látszatintézkedésre fókuszál

A miniszter elmondta, hogy a kormány százezer családot támogat minden esztendőben, ezzel kapcsolatban mondhat a Tisza elnöke bármit,

200 ezer köbméter fát osztunk ki.

Most, amikor hidegebb a január, azonnal egy operatív törzset hozott létre a kormány és

a rendőrség, katonaság, honvédség, erdészek szállítják ki a fát azoknak a rászorulók családoknak, akiknek ez a fa életmentő lehet.

A miniszter Magyar Péterrel kapcsolatban és a Tisza Párttal kapcsolatban hozzátette, hogy mindent kritizálnak, például a tűzifa 27 százalékos áfáját, de figyelemmel kell arra lenni, hogy Magyarországon a fogyasztás adózik, az emberek jövedelme kevésbé.

Az áfa csökkentéssel csak a kereskedelmet segítenénk, mondta el a miniszter.

Példának hozta fel a miniszter azt is, hogy a kormány döntése értelmében

minden alapvető élelmiszer áfája 5 százalékos.

Ez a kormány minden rétegnek kedvez, minden magyar ember javára tesz, ezért is fontos az, hogy hogyan alakulnak az áprilisi választások.

Van mit veszítenünk és van mit megvédenünk áprilisban

– tette hozzá.

A hideg kapcsán a miniszter megjegyezte, hogy ez jót tesz a földeknek, hiszen egy hópaplan került a mezőgazdasági területekre.

Magyarország szuverenitását nem befolyásolhatja, mit nyilatkozik egy ukrán miniszter

Az ukrán külügyminiszter nyilatkozatára reagálva Nagy István elmondta, Ukrajna szörnyű helyzetben van, háborút viselő fél, látszik az, hogy közeleg a háború vége és kétségbe vannak esve.