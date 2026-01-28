Nagy István: Ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás – videó

Nincs vége a Mercosur-megállapodás elleni harcnak, az Európai Parlament döntése csupán brüsszeli színjáték és időhúzás – figyelmeztetett Nagy István. Az agrárminiszter szerint Ursula von der Leyen felhatalmazás nélkül írta alá a gazdákat tönkre tevő egyezményt.
A kormány eldöntötte, hogy az emberektől átvállalja azt a különbözetet, ami a januári hideg miatt megterheli a családok kasszáját – mondta el a miniszter.
„Ebből is látszik, hogy
a kormány egy cselekvő kormány, és mindig azt keresi, miben segíthet. Keresi azokat a megoldásokat, amelyek a családok érdekeit szolgálja
– hangsúlyozta, hozzátéve:
ahol fával vagy szénnel fűtenek, nekik is jár a kompenzálás,
ennek részleteit fogják a kormányülésen kidolgozni.
Magyar Péter csak a látszatintézkedésre fókuszál
A miniszter elmondta, hogy a kormány százezer családot támogat minden esztendőben, ezzel kapcsolatban mondhat a Tisza elnöke bármit,
200 ezer köbméter fát osztunk ki.
Most, amikor hidegebb a január, azonnal egy operatív törzset hozott létre a kormány és
a rendőrség, katonaság, honvédség, erdészek szállítják ki a fát azoknak a rászorulók családoknak, akiknek ez a fa életmentő lehet.
A miniszter Magyar Péterrel kapcsolatban és a Tisza Párttal kapcsolatban hozzátette, hogy mindent kritizálnak, például a tűzifa 27 százalékos áfáját, de figyelemmel kell arra lenni, hogy Magyarországon a fogyasztás adózik, az emberek jövedelme kevésbé.
Az áfa csökkentéssel csak a kereskedelmet segítenénk, mondta el a miniszter.
Példának hozta fel a miniszter azt is, hogy a kormány döntése értelmében
minden alapvető élelmiszer áfája 5 százalékos.
Ez a kormány minden rétegnek kedvez, minden magyar ember javára tesz, ezért is fontos az, hogy hogyan alakulnak az áprilisi választások.
Van mit veszítenünk és van mit megvédenünk áprilisban
– tette hozzá.
A hideg kapcsán a miniszter megjegyezte, hogy ez jót tesz a földeknek, hiszen egy hópaplan került a mezőgazdasági területekre.
Magyarország szuverenitását nem befolyásolhatja, mit nyilatkozik egy ukrán miniszter
Az ukrán külügyminiszter nyilatkozatára reagálva Nagy István elmondta, Ukrajna szörnyű helyzetben van, háborút viselő fél, látszik az, hogy közeleg a háború vége és kétségbe vannak esve.
Elmondta:
Vagdalkoznak, mert úgy érzik, nem kapnak elég segítséget, érzik, hogy veszteni fognak, így ez egy természetes reakció.
Felhívta a figyelmet a miniszter arra, hogy az is egy természetes reakció, hogy
mi azt teljességgel elutasítjuk, hogy beavatkoznak nyíltan a választásokba és a Tisza Pártot nyíltan támogatják, mert ettől gyorsított EU-s tagságot remélnek.
Egy dologra nem vagyunk hajlandók, belesodróni a hábárújukba
– szögezte le, kiemelve, hogy
jogunk van a magyar érdekeket képviselni.
Magyar Péter színjátékára nem vevők a gazdák
A miniszter elmondta, Magyar Péter színjátéka, mely szerint ő mentette meg a magyar gazdákat, egyszerűen nevetséges, felhívta a figyelmet arra, hogy
jól mutatja a magyar gazdák véleményét, hogyan fogadták Magyar Pétert.
Ezt látva, Magyar Péter eloldalgott és az olasz gazdák elé állva felmondta a nagy monológját, hogy a magyar kormány nem védi meg a magyar gazdákat.
Neki egyetlen dolog számít, milyen látszatot kelt, érdemi cselekvést nem tett eddig”
– tette hozzá a miniszter.
A mindennapi munka eredményeit felemelni, biztonság és béke – ezekre van szüksége a magyar embereknek.
A megállapodással kapcsolatban megjegyezte, a bírósági eljárás ellenére mégis be akarják ideiglenesen vezetni a Mercosur-megállapodást, most mindent annak érdekében kell megtenni, hogy ezt megakadályozzuk – tette hozzá.
Azt is megemlítette a miniszter, hogy
vannak olyan hangok, hogy a románok is ellenállnak a megállapodással szemben, ezzel már meglenne a blokkoló kisebbség az unióban, meg lehetne akadályozni a gazdák számára végzetes brüsszeli tervet.
Nagy István: Brüsszel elárulta a gazdákat
A szerdai Igazság órája vendége az agrárminiszter. Nagy István arról is beszél a műsorban, hogy a gazdák hogy látják Magyar Péter és a Tisza Párt Mercosur-megállapodással kapcsolatos hazugságait. Szóba kerül a kormányülés, ahol döntést hoznak a januári rezsistop részleteiről.