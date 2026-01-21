Nagy István: A balliberális megmondóemberek a Mercosur mellett érvelnek, miközben a magyar gazdák érdekei sérülnek

Nagy István a közösségi oldalán a Mercosur-megállapodás magyarországi támogatóval szemben erős kritikát fogalmazott meg. Az agrárminiszter szerint a Mercosur-megállapodás körüli vita nem pusztán gazdasági, hanem politikai kérdés is, amelyben világosan elválik egymástól a magyar gazdák érdekeit védő és azokat háttérbe szorító álláspont.

Az agrár tárca vezetője határozottan megcáfolta a Mercosur-megállapodást támogató baloldali véleményeket. Nagy István szerint Tóta W. Árpád és Kéri László érvelése figyelmen kívül hagyja a magyar mezőgazdaság érdekeit, miközben Brüsszel politikája súlyos veszélyt jelent a hazai gazdák megélhetésére. Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Nagy István szerint a Mercosur-megállapodás valójában nem a magyar gazdák érdekeit szolgálja

A miniszter felidézte Tóta W. Árpád és Kéri László Mercosur-megállapodással kapcsolatos érvelését. Tóta W. Árpád szerint a dél-amerikai államokkal kötött vámkedvezményes megállapodás miatt „hergelődnek a gazdák Franciaországban”, ugyanakkor úgy vélekedett:

Nekünk, a magyaroknak ez speciel nettó kedvező, mivel a mezőgazdaság súlya a magyar GDP-ben szerinte nem éri el a 3 százalékot, és az állattenyésztés is hanyatló ágazat.”

A balliberális publicista azt is hangsúlyozta:

Ez az egész ugye arról szól, hogy Európából viszünk autót meg gépet, ők meg hoznak be kukoricát, meg marhahúst. Ezen mi csak nyerni tudunk”.

A sajtóban Kéri László is hasonló logikával érvelt, a Mercosur-megállapodást a magyar gazdaság szempontjából kedvezőnek nevezve.

Nagy István ezzel szemben egy teljes ellentétes véleményen van, egyértelműen károsként értékelve Magyarország szempontjából a Mercosur-megállapodást.

Nem fogunk engedni, hogy a mezőgazdaságot Brüsszel kiszolgálói tönkre tegyék. Megvédjük a gazdák érdekeit és megélhetésüket!”

- hangsúlyozta az agrárminiszter, aki szerint a Mercosur-megállapodás valójában nem a magyar gazdák érdekeit szolgálja, hanem olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben az európai termelők hátrányba kerülnek a dél-amerikai tömegtermeléssel szemben.

Nagy István úgy vélte, hogy a mezőgazdaság gazdasági súlyát nem lehet pusztán GDP-arány alapján megítélni, hiszen az ágazat stratégiai jelentőségű, mivel biztosítja az élelmiszer-ellátást, munkahelyeket teremt vidéken, és meghatározza a magyar vidék jövőjét. A Mercosur-megállapodás pedig éppen ezt a stabilitást veszélyezteti, amikor vámkedvezményekkel enged be az uniós piacra olyan termékeket, amelyek mögött sokszor eltérő környezetvédelmi és állatjóléti szabályok állnak.