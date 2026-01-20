Magyarországról üzentek a sírásó von der Leyennek - ezt nem teszi zsebre

A Mercosur-megállapodás elleni gazdatiltakozások hátteréről beszélt Nagy István a TV reggeli műsorában, amiről a tárcavezető a beszámolt a közösségi oldalán is.

Az európai gazdák jövőjét súlyosan veszélyeztető döntésnek nevezte a Mercosur-megállapodást a magyar agrárminiszter, aki szerint az egyezmény elfogadása helyrehozhatatlan károkat okozhat az uniós agráriumnak. Nagy István szerint a döntésekért kiemelt politikai felelősség terheli Ursula von der Leyent. Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Nagy István szerint most dől el az európai mezőgazdaság sorsa Srasbourgban

Nagy István élesen bírálta az Európai Unió vezetését és az egyezmény elfogadásának módját. Az agrárminiszter felidézte:

Hosszú tárgyalás után, aláírásra került ez a megállapodás, és gyakorlatilag életbe is lép. Ma szavaz róla az Európai Parlament Strasbourgban, ezért is vonultak utcára a gazdák, hogy felhívják a képviselők figyelmét a döntés súlyos következményeire.”

Mint mondta, a tiltakozások nem Brüsszelben, hanem Strasbourgban zajlanak, közvetlenül az Európai Parlament épülete előtt, mert most ott dől el az európai mezőgazdaság sorsa.

Ez súlyos hiba, hogyha elfogadják. Az elfogadás után hatályba fog lépni gyakorlatilag az egyezmény”

- hangsúlyozta Nagy István, aki különösen veszélyesnek nevezte azt a jogi megoldást, amely szerinte „ravaszul” került bele a megállapodás szövegébe. Ennek értelmében ugyanis még akkor is elindul az egyezmény alkalmazása, ha később jogi kifogások merülnek fel ellene.

Ha bármilyen jogi kifogás érkezik, akkor is már próbaképpen ennek működnie kell”

- mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy akár „egy nappal később ez már működhet is”.

A miniszter szerint éppen ez indokolja a tiltakozásokat és az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt is.

Ezért van a bizalmatlansági indítvány is Ursula ellen, mert most már ez a harmadik olyan döntése, amely az európai agrárium érdekeivel szembemegy. Ez a harmadik olyan döntése, amellyel megásta az európai agrárium sírját.”

- mondta a tárcavezető, aki szerint a Mercosur-megállapodás elfogadása nemcsak a gazdák megélhetését, hanem az európai élelmiszer-biztonságot és a fogyasztók érdekeit is veszélybe sodorhatja.

Nagy István hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Magyarország továbbra is kiáll a gazdák mellett, és minden lehetséges fórumon tiltakozik az olyan uniós döntések ellen, amelyek feláldozzák az európai mezőgazdaságot a globális kereskedelmi érdekek oltárán.