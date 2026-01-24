Nagy Márton rávilágított a hadi és a békegazdaság közötti különbségre

Nagy Márton közösségi oldalán közzétett videóban elmondta: a kormány nagy összegeket fektet a gazdaság helyreállításába, és nem a háborúval foglalkozik.

Nagy Márton (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Nagy Márton: Mi nem a háborúval foglalkozunk!

A miniszer kiemelte:

gazdaságfejlesztésre a GDP közel 7%-át költjük,

ami magába foglalja az infrastruktúrára, energiára és vállalkozásfejlesztésre szánt pénzt.

Mi így gondolkodunk, és ez különbözteti meg a hadigazdaságot a békegazdaságtól, hogy mi a gazdasággal foglalkozunk. És a vállalkozókkal és a családokkal foglalkozunk, nem pedig a háborúval”

– fogalmazott a miniszter.