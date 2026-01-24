Nagy Márton rávilágított a hadi és a békegazdaság közötti különbségre

Magyarország nemzetgazdasági minisztere arról beszélt, hogy a kormány aktívan igyekszik a gazdaság helyreállításán. Nagy Márton úgy fogalmazott: először a gazdaságot kell helyreállítani, aztán lehet költekezni, hiszen abból van adóbevétel.
Nagy Márton közösségi oldalán közzétett videóban elmondta: a kormány nagy összegeket fektet a gazdaság helyreállításába, és nem a háborúval foglalkozik.
Nagy Márton: Mi nem a háborúval foglalkozunk!
A miniszer kiemelte:
gazdaságfejlesztésre a GDP közel 7%-át költjük,
ami magába foglalja az infrastruktúrára, energiára és vállalkozásfejlesztésre szánt pénzt.
Mi így gondolkodunk, és ez különbözteti meg a hadigazdaságot a békegazdaságtól, hogy mi a gazdasággal foglalkozunk. És a vállalkozókkal és a családokkal foglalkozunk, nem pedig a háborúval”
– fogalmazott a miniszter.
