Nagy Márton hatalmas támogatást jelentett be

A nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány mekkora összeget szán az éttermek megsegítésére.

Nagy Márton elárulta, hogy mekkora összeget ad a kormány az éttermeknek (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Nagy Márton korábban arról beszélt, hogy az éttermek esetében lépni kell, úgyhogy egy támogató csomagot javasolnak a kormány részére. Hozzátette, hogy a részleteken még dolgoznak.

A nemzetgazdasági miniszter friss Facebook-bejegyzésében közölte, hogy

összesen 100 milliárd forintos programmal támogatnák a hazai éttermeket.

Az is kiderült, hogy az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítenék. A turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, ezen keresztül jelentős mértékben hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől – olvasható a Világgazdaság cikkében.

