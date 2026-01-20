Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

Nagy Márton

Nagy Márton hatalmas támogatást jelentett be

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány 5+1 elemből álló támogatási csomaggal segítené a hazai vendéglátást – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Mártontámogatási csomagnemzetgazdaságNemzetgazdasági Minisztérium

A nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány mekkora összeget szán az éttermek megsegítésére.

NAGY Márton
Nagy Márton elárulta, hogy mekkora összeget ad a kormány az éttermeknek (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Nagy Márton korábban arról beszélt, hogy az éttermek esetében lépni kell, úgyhogy egy támogató csomagot javasolnak a kormány részére. Hozzátette, hogy a részleteken még dolgoznak. 

A nemzetgazdasági miniszter friss Facebook-bejegyzésében közölte, hogy 

összesen 100 milliárd forintos programmal támogatnák a hazai éttermeket.

Az is kiderült, hogy az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítenék. A turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, ezen keresztül jelentős mértékben hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől – olvasható a Világgazdaság cikkében.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter most 100 milliárd forintos segítséget jelentett be az éttermeknek a közösségi oldalán. 

Brüsszeli gazdái tilthatták meg Magyar Péternek, hogy megszólaljon

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!