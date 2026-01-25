Veszélyes dologra figyelmeztet a miniszter – ezt mától senki ne csinálja!

A gyors felmelegedés és a változó időjárási körülmények miatt veszélyessé vált a Balaton jege, ezért a hatóságok a teljes tófelületre kiterjedő tiltást rendeltek el. A figyelmeztetést Navracsics Tibor is megerősítette Facebook-oldalán, hangsúlyozva: a szabály betartása emberéleteket menthet.

Navracsics Tibor fontos dologra figyelmeztet a Balatonnal kapcsolatban (Fotó: Győrffy Árpád)