Veszélyes dologra figyelmeztet a miniszter – ezt mától senki ne csinálja!

Háború

Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

navracsics tibor

48 perce
Olvasási idő: 2 perc
Navracsics Tibor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Balaton jege életveszélyessé vált. A döntés értelmében mától a tó teljes területén tilos a jégre rámenni.
A gyors felmelegedés és a változó időjárási körülmények miatt veszélyessé vált a Balaton jege, ezért a hatóságok a teljes tófelületre kiterjedő tiltást rendeltek el. A figyelmeztetést Navracsics Tibor is megerősítette Facebook-oldalán, hangsúlyozva: a szabály betartása emberéleteket menthet.

Navracsics
Navracsics Tibor fontos dologra figyelmeztet a Balatonnal kapcsolatban (Fotó: Győrffy Árpád)
A fagy számláját nem a magyarok állják – döntött a kormány

„Életveszélyes, ezért tilos a jégre menni”

Navracsics Tibor bejegyzésében egyértelműen fogalmazott: 

Életveszélyes, ezért mától már TILOS a jégre rámenni a Balaton egész területén.”

A politikus arra kért mindenkit, hogy ne kockáztassa saját és mások életét, és tartsa be a tiltást.

