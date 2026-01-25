Veszélyes dologra figyelmeztet a miniszter – ezt mától senki ne csinálja!

Navracsics Tibor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Balaton jege életveszélyessé vált. A döntés értelmében mától a tó teljes területén tilos a jégre rámenni.
A gyors felmelegedés és a változó időjárási körülmények miatt veszélyessé vált a Balaton jege, ezért a hatóságok a teljes tófelületre kiterjedő tiltást rendeltek el. A figyelmeztetést Navracsics Tibor is megerősítette Facebook-oldalán, hangsúlyozva: a szabály betartása emberéleteket menthet.
„Életveszélyes, ezért tilos a jégre menni”
Navracsics Tibor bejegyzésében egyértelműen fogalmazott:
Életveszélyes, ezért mától már TILOS a jégre rámenni a Balaton egész területén.”
A politikus arra kért mindenkit, hogy ne kockáztassa saját és mások életét, és tartsa be a tiltást.
