Navracsics: Betartotta ígéretét a kormány, ismét emelkedett a kormánytisztviselők bére

A kormány 2025. július 1-jétől az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek, szeptember 1-jétől pedig a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőknek a bérét emelte 15 százalékkal. Január elsejétől újabb 15 százalékos béremelésre számíthatnak a köztisztviselők és a kormánytisztviselők – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Vágólapra másolva!

Navracsics Tibor emlékeztetett: a kormány azt ígérte, hogy 2026. január 1-jétől egy második béremelési lépcsőre is sor kerül. Nos, megtörtént: január elsejétől mind a köztisztviselők, mind pedig a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők újabb 15 százalékos béremelésben részesültek” – közölte a miniszter. A béremelés mellett január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hitel törlesztésére vagy a hitelhez szükséges önerőre fordíthatnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!