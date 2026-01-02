Navracsics: Betartotta ígéretét a kormány, ismét emelkedett a kormánytisztviselők bére

Hírlevél
Megszólalt a brit belügyminisztérium, már biztos, hogy óriási a baj

A kormány 2025. július 1-jétől az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek, szeptember 1-jétől pedig a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselőknek a bérét emelte 15 százalékkal. Január elsejétől újabb 15 százalékos béremelésre számíthatnak a köztisztviselők és a kormánytisztviselők – közölte Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán pénteken.
Navracsics Tibor emlékeztetett: a kormány azt ígérte, hogy 2026. január 1-jétől egy második béremelési lépcsőre is sor kerül. 

Nos, megtörtént: január elsejétől mind a köztisztviselők, mind pedig a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők újabb 15 százalékos béremelésben részesültek” 

– közölte a miniszter. 

A béremelés mellett január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hitel törlesztésére vagy a hitelhez szükséges önerőre fordíthatnak.

 

