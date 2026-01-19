Navracsics Tibor: Meg kell tartani az erős és stabil önkormányzati rendszert a választáson 

Hírlevél
A kormány az önkormányzatok mellett áll, a mára kialakult erős, anyagilag stabil önkormányzati rendszert meg kell tartani az áprilisi országgyűlési választáson – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter hétfőn, az Országos Önkormányzati Fórumon. Navracsics Tibor kiemelte: ez a tét április 12-én.
Navracsics Tibor a Fidesz által szervezett Országos Önkormányzati Fórumon arról beszélt, hogy ma erős, anyagilag stabil és a polgárok bizalmát élvező önkormányzati rendszer működik. A miniszter szerint ezt a rendszert mindenképp meg kell tartani.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszéde az Országos Önkormányzati Fórumon, a Budapest Kongresszusi Központban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Navracsics Tibor a fejlesztési programokról

A miniszter a rendezvényen felsorolta, hogy a kormány több fejlesztési programot is elindított az önkormányzatok megerősítésére: 

a megyei jogú városok modernizációs programját, a Magyar Falu Programot, a Versenyképes Járások Programot, valamint az Aktív Magyarország Programot. 

Úgy fogalmazott: 

 Ma az önkormányzati rendszer erős, anyagilag stabil, politikailag a polgárok bizalmát élvező rendszer. Ezt kell megtartanunk, ezért fontos számunkra április 12.”

