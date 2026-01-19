Navracsics Tibor: Meg kell tartani az erős és stabil önkormányzati rendszert a választáson 

Navracsics Tibor a Fidesz által szervezett Országos Önkormányzati Fórumon arról beszélt, hogy ma erős, anyagilag stabil és a polgárok bizalmát élvező önkormányzati rendszer működik. A miniszter szerint ezt a rendszert mindenképp meg kell tartani.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszéde az Országos Önkormányzati Fórumon, a Budapest Kongresszusi Központban (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Navracsics Tibor a fejlesztési programokról

A miniszter a rendezvényen felsorolta, hogy a kormány több fejlesztési programot is elindított az önkormányzatok megerősítésére:

a megyei jogú városok modernizációs programját, a Magyar Falu Programot, a Versenyképes Járások Programot, valamint az Aktív Magyarország Programot.

Úgy fogalmazott: