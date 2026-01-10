Navracsics Tibor: Tudjuk, hogy a valóság a mi oldalunkon áll

Navracsics Tibor beszéde kezdetén elmondta, politikusi pályája majdnem ugyanitt indult. Akkor azt kérte párttársaitól, hogy hitet és bizalmat kapjon.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter pályája kezdetén hitet és bizalmat kért

Fotó: Ladóczki Balázs

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, nem csak a jogrendszer, nem csak a családpolitika, nem csak az állam, nem csak a gazdaság, de a mindennapi életünk is sokkal biztonságosabb, jobb, gazdagabb és erősebb lett. Tizenhat év után hol van az ellenzék és hol vagyunk mi?

Mi az országos politikában nem önmagunktól vagyunk sikeresek, hanem általatok.

Ha hitet adtok, akkor nincs az a helyzet amiben nem tudnánk boldogulni.

Minden olyan vita, amibe beleállunk, az győztes vita számunkra.

Tudjuk, hogy a valóság a mi oldalunkon áll. Segítsetek nekünk a hétköznapokban is, ne bízzátok ezt a vitát csak ránk, álljatok bele a vitába ti is.

Fel a győzelemre!"

– zárta rövid, lelkesítő felszólalását a miniszter.