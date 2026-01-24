Négyszer is megtapsolta Kocsis Máté az új igazolása miatt Magyar Pétert

Olyan történt ma szombat délelőtt a magyar politikában, amire mostanában nem igazán volt példa: Kocsis Máté négyszer is megtapsolta ádáz ellenfelét, Magyar Pétert. De még mielőtt valaki meglepődne: a kormánypárti frakcióvezető cinikusan tette mindezt.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgáro Körök korábbi rendezvényén

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté kommentálta az új igazolást

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter nemrég bemutatta pártja, a Tisza külügyi vezetőjét. Bár a baloldali sajtó megpróbálta a jobboldalhoz kötni Orbán Anitát, ez nem igazán jött össze. A tanácsadó ugyanis több ponton kapcsolódik a globalista baloldalhoz. Kocsis Máté a baloldali párt legújabb igazolását kommentálta a közösségi oldalán, az alábbi felvezetéssel:

gratulálok Magyar Péter legújabb igazolásához😂

Majd ahogy végiment a tanácsadó nemzetközi karrierjén, egyesével megtapsolta a pártvezért.

ELSŐ TAPS: 👏

"Nem kell agyonmagyarázni senkinek, hogy a ma bejelentett Orbán Anita egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó kellemes ügynök, külföldi lobbiszervezetének egyik fontos vezetője, együtt ülnek egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában. "

MÁSODIK TAPS:👏

"Emellett Bajnaival közösen visznek egy nemzetközi hálózatot, magukat think tank-nek nevezik, jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival. Az irodájuk Pozsonyban, Bécsben, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban van."

HARMADIK TAPS:👏

"Továbbá ő a globalista hálózatok üdvöskéje, az idősebb Soros embere, aki az ifjabb Sorossal (Alex) közösen tagja az európai külkapcsolatok tanácsának.

(Lehet, hogy Magyar Péter rá gondolt, amikor azt mondta, hogy Soros-ügynökökkel van körülvéve)"

NEGYEDIK TAPS:👏

"Orbán Anita úrhölgy egy igazi internacionalista kiszolgáló, Soros és Bajnai embere, aki tökéletesen illeszkedik egy Brüsszelből irányított bábkormányhoz, hiszen a nemzeti szempontok nagyívben kerülik el fantasztikus személyiségét."

Kocsis Máténak ezután nem volt kérdése és hozzátette:

Még 78 nap, és a globalista Soros-ügynökök is felkenődnek a falra!

Mit lehet erre mondani? Hát ezt: 👏👏