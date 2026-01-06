Nem hagynak senkit dideregni: kétszázezer család juthat ingyenes tűzifához

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzatokért felelős államtitkára egy reels-videóban emlékeztetett: a kormány 15 éve indította a programot, ezzel segítve a vidéki kistelepülésen élőket a téli hidegben.

Farönköket borítanak le egy ház udvarára a szociális tüzelőanyag-program keretében a Heves vármegyei Átányban, 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Komka Péter)

Ennek köszönhetően ezen a télen is 200 ezer rászoruló juthat ingyenes tűzifához.

Ötmilliárd forintos keretösszegből, 2300 kistelepülésen mintegy 200 ezer családnak segít a kormány a szociális tüzelőanyag-program révén a téli időszakban. A program immár 15 éve zajlik az Agrárminisztérium felügyelete alatt, és tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a tüzelőanyag beszerzése.