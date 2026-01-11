Németh Balázs: Mi a békére és a biztonságra szavazunk!

Magyarország nem megy háborúba, nem enged be bevándorlókat és nem adja pénzét Ukrajnának. Németh Balázs a Fidesz képviselőjelöltje a párt kongresszusát követően posztolt.
Ezt a fotót készítettük Szentkirályi Alexandrával és Orbán Viktor miniszterelnökkel a kongresszusi beszéd végén – írta Németh Balázs, a Fidesz képviselőjelöltje vasárnap közösségi oldalán.
Németh Balázs: Fidesz, a biztos választás!
A politikus a Fidesz kongresszusával kapcsolatban azt is közölte, azt ígérik, hogy
Nem megy Magyarország a háborúba.
Nem engedünk be bevándorlókat.
Nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának.
A politikus úgy fogalmazott:
„Fidesz, a biztos választás!”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!