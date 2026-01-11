Németh Balázs: Mi a békére és a biztonságra szavazunk!

Ezt a fotót készítettük Szentkirályi Alexandrával és Orbán Viktor miniszterelnökkel a kongresszusi beszéd végén – írta Németh Balázs, a Fidesz képviselőjelöltje vasárnap közösségi oldalán.

Németh Balázs: Fidesz, a biztos választás!

Fotó: Facebook/Németh Balázs vagyok

A politikus a Fidesz kongresszusával kapcsolatban azt is közölte, azt ígérik, hogy

Nem megy Magyarország a háborúba.

Nem engedünk be bevándorlókat.

Nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának.

