Németh Balázs: Mi a békére és a biztonságra szavazunk!

Magyarország nem megy háborúba, nem enged be bevándorlókat és nem adja pénzét Ukrajnának. Németh Balázs a Fidesz képviselőjelöltje a párt kongresszusát követően posztolt.
Ezt a fotót készítettük Szentkirályi Alexandrával és Orbán Viktor miniszterelnökkel a kongresszusi beszéd végén – írta Németh Balázs, a Fidesz képviselőjelöltje vasárnap közösségi oldalán.

Németh Balázs: Fidesz, a biztos választás!
Fotó: Facebook/Németh Balázs vagyok

Németh Balázs: Fidesz, a biztos választás!

A politikus a Fidesz kongresszusával kapcsolatban azt is közölte, azt ígérik, hogy

Nem megy Magyarország a háborúba.

Nem engedünk be bevándorlókat.

Nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának.

A politikus úgy fogalmazott:

„Fidesz, a biztos választás!”

 

 

