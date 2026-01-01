Németh Balázs szerint Magyar Péter egy orvosi eset

Hírlevél
Megint a merénylet, illetve önmerénylet dumával hergelte a szektáját és szórakoztatta a józan többséget a brüsszeli bábember – hívta fel a figyelmet Németh Balázs a Fidesz frakciószóvivője.
Németh Balázs a Magyar Péter szilveszter éjjelén elhangzó beszédét elemezve megállapította, hogy 

Orvosi eset a csávó.”

Németh Balázs szerint Magyar Péter orvosi eset.
Németh Balázs szerint Magyar Péter orvosi eset. Fotó: Facebook/M.I.

A Tisza Párt vezére rendszeresen ugyanazokat a paneleket használja már hosszú ideje a beszédeiben, és a mostani „szilveszteri kabaréból” sem maradhattak ki – mutatott rá a frakciószóvivő a közösségi oldalán.

Két variációs lehetőség van szerinte. Valamikor azt hallucinálja, hogy őt akarják „megmerényelni”, máskor Orbán Viktort vádolja „önmerénylési” tervekkel.

A szektatagokon kívül minden normális ember nyugodtan kizárhatja mindkét lehetőséget!”

 – figyelmeztet Németh Balázs. Majd kifejti, hogy a „brüsszeli báb” a tavaszra ígért előrehozott választásokkal kapcsolatban is tévedett. Abból se lett semmi.

Németh Balázs viszont nem zárná ki, hogy mivel egy ilyen nárcisztikus alak nagyon rosszul viseli a kudarcot, így inkább Magyar Péter önmerénylete a valószínűbb. Képtelen elviselni a kudarcot, ezért a leggusztustalanabb módszerektől sem riad majd vissza a kampányban.

Ezeknek mindegy, hogy mi történik, csak Brüsszelből lehessen hisztizni.

 

